超万列！中欧班列引领国际运输新格局
新华社北京9月2日电（记者樊曦）中国国家铁路集团有限公司2日发布的数据显示，今年以来，中欧班列开行保持强劲增长态势，截至8月底，累计开行10030列。
这也是中欧班列自2020年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列。
线路覆盖越来越广、班次越来越密、货品越来越多……一路行来，中欧班列越来越红火。目前，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种。
国铁集团货运部负责人表示，近年来，铁路部门不断发挥中欧班列战略通道作用，加强运输组织，提高运营品质。特别是今年以来，国铁集团针对中欧班列运输需求旺盛的情况，进一步完善国内外协调机制，全力承接海运、空运转移货源，提高口岸通过能力，推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长。
为推动中欧班列发展“上台阶”“上水平”，铁路部门实施阿拉山口、霍尔果斯、二连、满洲里等口岸站扩能改造项目，有效提升了中欧班列进出境通道能力。今年1月至8月，西、中、东通道分别开行5125列、1766列、3139列，同比分别增长37%、15%、35%。
目前，受疫情影响，国际市场需求、国际物流受到较大制约。随着国际海运运力进一步紧张、运费持续上涨，中欧班列也以其独特的物流优势、强大的运输体系进一步成为许多外贸企业的选择。
在山东，今年上半年，济南市“齐鲁号”中欧班列新增赫尔辛基、巴塞罗那、法兰克福等5条运行路线，共开行中欧班列378列次，同比增长35.5%；进出口值38.9亿元，同比增长76.4%。
在湖南，工程机械龙头企业——中联重科以前是走海运发货，如今为了能搭上中欧班列，专门修改调整大型机械设备的尺寸，以适应班列集装箱对尺寸的要求。中欧班列（长沙）路线运营方——湖南中南国际陆港有限公司总经理叶红宾介绍，通过长沙至明斯克专列的物流方案，中联重科物流时间缩短近三分之二。
为了进一步满足市场需求，中欧班列持续推进市场化改革。各地在舱位紧张的情况下，开发特定的市场和产品，如“春力号”嵊州茶叶专列、成都中欧班列跨境电商B2B出口专列、渝新欧电子产品专列等。
特色专列的开行让铁路沿线的企业和市场通达更为便捷。2020年“义新欧”吉利专列开行101列，实现出厂点对点陆上运输，让中欧班列途经的吉利工厂物流成网，降低了成本，带动了生产和销售。
另一方面，中欧班列不仅带动了中国产品走出国门，其回程班列开行也进一步常态化，为“一带一路”沿线国家和地区经济社会发展提供了运输支撑。
以中欧班列（郑州）为例。2016年以来，中欧班列（郑州）依托遍布欧洲、中亚和日韩等地的业务网络，通过“直采、直运、直营”，与“一带一路”沿线国家企业建立直接合作关系，同步发展线上线下销售网络，如今国内销售网络已覆盖31个省区市。
俄罗斯战略文化基金会网站日前刊文称，中欧班列令中欧贸易与联系更加紧密。文中说，德国杜伊斯堡曾是当地钢铁工业和煤矿业中心，但受产业政策调整等因素影响而出现大量失业。不过，由于该城市位于莱茵河和鲁尔河交汇处，是重要枢纽，在中欧班列连通后获得较大发展。如今，每天抵达杜伊斯堡的货运列车有五分之四来自中国，通过水路和陆路将货物运往欧洲各地。约有5万人从事相关业务，占全市劳动人口的15%。100多家中国公司在此开设分支机构。一座普通的河港城市已发展成为具有影响力的综合性洲际物流中心。
国铁集团货运部负责人表示，随着我国经济持续稳中向好，中欧班列运输需求将保持高位运行。铁路部门将加强中欧班列运输组织，优化班列开行方案，完善境外通道布局，加快信息集成平台建设，持续推动中欧班列高质量发展。
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