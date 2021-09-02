9月1日，在世界5G大会期间的5G与工业互联网论坛上，联通数字科技有限公司总裁李广聚发表了题为《深耕聚能力，工业杨帆再启航》的主题演讲。

他表示，目前5G助力工业互联网数字化转型渐入佳境，在此过程中，中国联通建立了中国联通工业互联网网络技术应用实验室，打造了300余个5G灯塔项目，推广复制2000余项。中国联通还在创新与规划、专网与服务、平台与生态三方面不断实践与积极探索。

当前，5G+工业互联网步入快速成长期，高通《5G经济》独立报告预计，2035年5G拉动全球GDP增长率提升7%。此外，埃森哲也预计，2035年工业互联网中国市场规模将达到13万亿元。对于5G+工业互联网的发展，国家也给与了大力支持，工信部针对工业互联网的发展印发了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，此外，今年十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》等，地方政府也都积极响应，企业也踊跃参与。

在此过程中，中国联通取得了四大突破，一是人机物互联，建设体验一流的网络能力，建设网络切片、上行增强等技术能力，5G专网规模维营的方法、队伍及工具；二是设备智能，提供丰富终端及智控能力；三是上云协同，强化“网云端边业”协同能力，深化技术中台/数据中台/业务中台能力，立足云原生、云网、云数、云智、云边融合发展；四是数据融合，构筑“智慧应用创新高地”，深化AI、大数据、区块链创新技术能力，合作并沉淀多行业、多领域的数据模型。

对未来5G＋工业互联网的发展，李广聚也提出了六大建议：一是共同探索商业模式，5G专网建设投入大，收费方式仍未统一，网络运行维护的作用尚未被充分认识，需要行业共同探索；二是完善5G技术标准，积极拓展5G再工业领域应用的同时，逐步完善5G技术标准；三是降低5G终端成本，同时加强方案引导和项目牵引；四是制定行业应用规范，积极开放行业场景，调整行业标准并制定配套5G应用规范；五是共建5G开放平台，与合作伙伴建立5G能力开放平台服务，开放测试验证行业场景；六是探索转型方法路径，不断探索、不断总结5G＋工业互联网的转型方法、路径。

(责编：赵超、陈键)