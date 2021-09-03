技术赋能文化升级

本报记者 王昊男

国内首个裸眼3D内球幕影院、人工智能电竞体验舱、360度自由视角智慧观赛……位于首钢园的文旅板块线下展区，众多文化科技融合发展的最新成果，让观众大呼过瘾。

今年服贸会，文化和旅游板块首次合并为文旅服务专题，位于首钢园的线下展区，面积2.24万平方米，在8个专题展中面积最大。

在服贸会北京市朝阳区展位，北京影谱科技股份有限公司带来的“数字人脸互动”技术，吸引了大批观众驻足体验。“我们通过深度体感摄像头从真实人物获取表情动作，并添加到3D模型头像上，即使是轻微的肌肉抽动也可捕捉下来。”影谱科技展览负责人练欢圆说。

带上VR眼镜，就可俯瞰京城；足不出户，虚拟导游带你开启红色之旅……在服贸会现场，5G、大数据、云计算等多种科技手段，让传统文化焕发出崭新的活力。

“这些文化与科技融合的新场景、新业态也将为北京构建国际消费中心城市开辟全新路径。”北京市委宣传部常务副部长赵卫东介绍，自2019年以来，北京市规模以上文化科技融合企业收入占全市文化产业收入比重连续3年达到50%以上；去年，以文化科技企业为主要构成的文化新业态领域收入超过8000亿元。

人工智能加速利用

本报记者 齐志明

从“数字人”到“智慧媒体”、从“机器人手术”到“虚拟视频滑雪”、从“5G+4K超高清转播车”到“自动驾驶”，在服贸会展馆内，中国企业研发的产品和服务吸引人们驻足观看与体验。

“车内是超大曲面屏、智能控制台、零重力座椅等智能化配置；车外全玻璃车顶与外部传感器融为一体……”百度Apollo展台上极具未来科技感的“汽车机器人”一亮相，引来大批观众观摩。

“十四五”规划纲要提出，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。此次服贸会也是中国工业互联网成果与能力的一次集中展示。

百度智能云展台集中展示了工业互联网推动制造业实现从“制造”到“智造”的升级转变：在江苏常熟的车间，AI帮助质检工人“听音”“识图”，提高效率和质量；在新疆，通过建设“AI中台”，为疆电外送提供有力支撑，降低了在条件恶劣环境中的巡检风险。

百度智能云战略行业解决方案与业务拓展总经理常城表示，科技企业应加速利用人工智能等先进技术，进一步加快服务贸易数字化进程，助推数字经济和数字贸易高质量发展。

现场体验数字建造

本报记者 潘俊强

在沉浸式体验智慧空间内，随着视角移动，仿佛置身于高速公路上，一栋栋造型各异的高楼大厦从眼前掠过，这是中国新兴建设开发有限责任公司在服贸会展区展示其建造的精品工程。

作为建筑企业代表，去年以视频展示方式参加服贸会，中国新兴建设开发有限责任公司成功签约总造价为2.35亿美元的哈萨克斯坦首都机场路项目。今年服贸会，该公司搭建单独专区展示，寻找更多合作伙伴。

本次服贸会，工程咨询与建筑服务专题首次独立亮相首钢园区，拥有4800平方米的单独展馆。展区通过数字互动手段做了进一步升级，利用大屏、沙盘、实体模型和智能设施为体验者带来身临其境的数字建造体验。观众现场体验建筑机器人、扩展现实可穿戴装置等先进装备，配合光影互动等数字手段去一探那些超级工程的建造奥秘。

“以沉浸式体验、多媒体与实物展示相结合的方式，展示在应用人工智能、大数据、云计算、5G等信息技术与VR等智能装备，服务于国内外工程建设的成功案例。”中国新兴建设开发有限责任公司副总工程师李栋说。

此外，在工程咨询与建筑服务专题展馆，观众还能看到智能工程装备的仿真模型、3D打印拼装的建筑机房，通过各种互动触控设备学习建筑知识。

智能制造备受关注

本报记者 白之羽

智能制造AI质检解决方案对产品实时监测分析，提升检测精度，大幅降低人员工作量；通过加装AI专家诊断系统，工程机械装备维修保养诊断实现故障的快速排查和解决……

在今年服贸会上，一系列智能制造系统解决方案，吸引了不少从业者的关注。

在华为昇腾全栈AI基础设施展台，通过工业相机取图，再通过边缘AI计算设备的实时分析，产线上的不良品被自动筛选归集。“AI是智能制造规模发展的关键引擎，传统光学检测存在精度不足和柔性不足等问题。基于AI算法模型，智能自动光学检测能够对此类问题进行显著改善。”华为相关负责人说。

京东多年来努力通过高效的数智化社会供应链，创新的人工智能、云计算等技术服务能力，为制造业企业提供转型升级支撑。京东云事业群总裁高礼强介绍，京东为商品生产、流通、消费提供数智化服务，并面向传统制造产业推出数智一体化的解决方案，今年，京东云再度为服贸会提供数智化技术支持与运营服务保障。

“我们将立足自身数字技术、平台建设等优势，聚焦行业核心业务场景，助力加速制造业企业的智能化改造进程。”华为相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)