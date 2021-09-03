9月3日，中国移动在京召开“数智移动 实事为民”主题宣传活动启动会。据介绍，本次活动旨在持续推动“我为群众办实事”实践活动走向深入，形成“比学赶帮超”为群众办实事的浓厚氛围，让用户更多了解中国移动为群众办实事的办法举措，享受到实实在在的便利实惠。

工信部新闻宣传中心总编辑王保平在致辞中指出，中国移动在推动建设智慧社会、增进民生福祉、助力乡村振兴等方面展现积极作为，效果显著。中国移动建成的5G移动网络，赋能经济社会民生；深化开展“春雷”“断卡”行动，防范电信网络诈骗，有效提升网络安全防护能力；实施数智乡村振兴计划，助力帮扶地区巩固拓展脱贫成果。

国资委新闻中心副主任闫永在致辞中指出，中国移动开展“数智移动 实事为民”主题宣传活动，进一步彰显了企业的责任、担当和贡献。电信企业为全面建设社会主义现代化作出了重大贡献，承担着提供科技创新重要引擎、经济社会关键支撑的光荣使命。

中国移动总经理董昕表示，中国移动开展“数智移动 实事为民”主题宣传活动，是履行“三个责任”、让广大群众共享信息通信发展成果的实践探索。中国移动坚守初心，发挥在网络化、数字化、智能化方面的技术专长和运营能力，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。全集团共梳理近1300项重点项目清单，用心用情用力解决群众的“急难愁盼”问题。夯实新基建，建设“信息高铁”，布局算力基础设施，深化云网、云边、云数、云智融合，打造业界标杆级智慧中台，围绕5G向社会提供网络、算力、能力等，推动5G“飞入寻常百姓家”。创造新供给，运营“信息高速”，为各行各业转型升级注智赋能。做优新服务，为群众提供舒心、贴心、暖心的“心级服务”体验。保障新安全，构建云网一体网络安全防护体系，做清朗网络空间的“守望者”。

董昕还提出，面向未来，中国移动将把握群众数字美好生活需求，开拓信息服务广阔市场，既全面推进信息基础设施建设，又全面推进全社会数智化转型，发挥基础电信运营企业促进信息技术融合创新、信息技术与经济社会民生深度融合的“扁担作用”，跻身世界一流信息服务科技公司前列。

会上，董昕与福建宁德海上营业厅的营业员陈巧玲进行了视频连线，详细了解了海上营业厅的相关情况。据介绍，为了方便渔民，中国移动福建公司2004年建立了海上营业厅，借助5G网络搭建智慧防疫平台，设立远程医疗点，为渔民送医送药，开展专场直播带货，帮助渔民销售鲍鱼、大黄鱼等特产，深受当地群众欢迎和好评。

据悉，中国移动“数智移动 实事为民”主题宣传活动由集团公司统一策划组织部署，将在全国所属各单位范围内展开，通过精心挖掘新闻性、故事性、传播性强的典型案例，运用融媒体手段，依托线上线下、内部外部、管战建各类平台，形成立体、多维、协同传播声势，讲好中国移动为群众办实事的生动故事，充分展现中国移动履行央企职责使命的责任和担当，弘扬主旋律、汇聚正能量。

(责编：董童、李源)