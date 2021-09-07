本报广州9月6日电 （记者罗艾桦）粤港澳大湾区城际铁路作为重大工程已纳入国家“十四五”规划，“轨道上的大湾区”正在加快建设，为轨道交通产业带来历史性机遇。3日，旨在推动轨道交通全产业链在羊城集聚、打造千亿级产业集群的广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司正式挂牌成立。

据介绍，该集团整合了广州地铁、广州工控、广州智能装备、白云投资等7家市属国企和白云电器、佳都科技两家龙头民企的资源，将打造规模产值领先、行业带动力强的轨道交通总承包和专业系统集成平台、产业投资平台、产业园区运营管理平台。

预计“十四五”末，广州轨道交通产业规模可达3000亿元。

《 人民日报 》（ 2021年09月07日 11 版）

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