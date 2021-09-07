人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

培育智能改造生力军（记者手记）

韩春瑶
2021年09月07日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　调研期间，记者真切地感受到，通过智能改造，企业的生产流程和管理体系得以深度优化，达到了降本提质增效的目的。

　　制造业细分领域众多，每个行业都有其特殊性，甚至同行业中的不同企业也存在较大差异。因此，针对制造业企业的智能改造不是简单地复制粘贴，而是需要既懂行业技术又懂信息技术的“跨界”人才，根据企业的实际情况探索合适的智能改造方案。

　　2020年，我国工业增加值达31.3万亿元，连续11年成为世界最大制造业国家。作为制造业的新引擎，智能制造日益成为制造业未来发展的重要趋势。在这一背景下，企业对这种“跨界”人才的需求量是巨大的。有预测显示，到2025年，我国智能制造领域人才需求将达到900万人，人才缺口为450万人。

　　智能制造人才承担着推动我国制造业智能化、高端化发展的重要职能。在制造强国建设的背景下，打造属于我们自己的智能制造人才队伍刻不容缓。而从一线实际来看，如何补足智能制造领域专业人才的缺口，已经成为不少制造业企业面临的新难题。

　　2020年3月，人社部等部门发布“智能制造工程技术人员”等一批新职业，意味着智能制造人才的职业化发展步入正轨，为人才的选用与培养明确了方向。未来，要进一步加强引才育才，建立健全多层次智能制造人才培养体系，发挥企业和院校的联合培育功能，营造更加适宜人才发展的环境，为我国智能制造发展提供有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月07日 11 版）
(责编：郝江震、曹昆)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访2021服贸会：健康卫生服务展区上演多场“情景剧”（图）
　　人民网北京9月6日电 （记者何旭、夏晓伦）9月6日，是2021年服贸会公众开放日的第二天。在首钢园区健康卫生专题展区，多场科普活动让观众近距离感受了医学前沿技术。…
高通公司孟樸：以5G赋能千行百业 助推数字经济高质量发展
　　153个国家和地区、1万余家企业、200余场论坛会议……9月2日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举办。 作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会平台和中国对外开放的三大展会平台之一，2021年服贸会聚焦数字经济，首次设立数字服务专区，通过线上线下相结合的方式，全面展示数字化、智能化新技术、新模式、新业态、新成果，搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部