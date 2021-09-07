陆成宽

原标题：我国加速竞跑数字贸易新赛道

疫情防控背景下，线下参观故宫一票难求。正在北京举行的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）上，故宫博物院与腾讯联合通过数字技术成功将故宫“搬”到数字服务专区。

走进“数字故宫”体验展区现场，点击电子屏幕就可以360度“云”上欣赏数字化的故宫书画藏品，记者随手点开一幅古画，每一处细节都清晰可见，连作为底本的绢都看得丝缕分明。“数字”的魅力在这里展露无遗。

本届服贸会不仅有“数字感”十足的数字服务专区展览，而且有数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛、2021数字贸易发展论坛……在数字类主题论坛上，与会嘉宾纷纷为推动中国和全球数字经济与数字贸易发展建言献策。

中国数字经济蓬勃发展

当前，世界进入数字经济快速发展的时期，以数据为生产要素、以数字交付为主要特征的数字贸易蓬勃兴起，正在成为全球贸易的新形态、未来贸易发展的新引擎。疫情之下，数字技术得以广泛应用，越来越多的服务贸易由线下转到线上，服务贸易数字化进程进一步加快。

近年来，我国积极推进数字产业化、产业数字化，推动数字技术同经济社会发展深度融合，我国数字贸易发展迅速，规模和增速位于世界前列。

《全球数字贸易与中国发展报告2021》显示，随着互联网、大数据、云计算等数字科技的加速创新，中国数字经济呈现蓬勃发展的良好态势，中国作为数字贸易大国的地位正在逐步巩固，已晋升为全球十大数字贸易经济体。

为推动我国数字经济和数字贸易高质量发展，工信部总工程师韩夏在数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上表示，工信部将推动加强关键核心技术攻关，深入实施创新驱动发展战略，着力打造安全可控的产业链、供应链；夯实数字基础设施建设，深入实施“双千兆”网络协同发展、5G应用扬帆等行动计划，建设高质量网络服务体系，为数字贸易创新发展提供强有力的支撑；积极引导企业数字化转型，开展制造业数字化转型和中小企业数字赋能行动，全面深化数字化应用；积极参与全球数字经济和数字贸易治理规则制定，为全球数字经济发展贡献中国智慧和中国方案。

数字化时代改变了贸易逻辑

在全球贸易领域，数字化发展趋势正在加速，数字服务贸易的范围也在不断拓宽。

在2021数字贸易发展论坛上，波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球资深合伙人、BCG公共部门和基础设施专项亚太区及中国负责人周园表示，数字化和低碳经济将是未来服务贸易发展的两个重要趋势，对中国来说尤其如此。

新兴数字技术引领第四次全球化，为中国发展数字服务贸易带来了宏观机遇，全球化4.0时代已经拉开大幕。“5G、人工智能、大数据、云计算等新兴数字使得服务变得可存储、可复制、可标准化、可远程交付，大大降低了跨境服务贸易成本和壁垒，促进服务业的全球化，给各国服务业工作者带来新的机遇与挑战。”周园说。

与此同时，绿色经济也将成为服务贸易中的亮点领域，我国正在大力发展绿色低碳经济。周园表示，提供绿色专业服务未来将成为中国服务贸易中的亮点领域，绿色智造、绿色科技的应用、新一代信息技术、产业数字化也将会加快推进，从而形成更多的增长极。

思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏则认为，数字化时代改变了贸易的逻辑，新企业的承载形式是“数字生态共生体”。“数字化不但能提高企业效率、降低成本，更重要的是能把世界各地的人们融合在一起。”黄陈宏说。

(责编：赵超、陈键)