瞿剑

原标题：“深海一号”大气田全面投产

中国海油6日宣布，随着东区最后一口生产井成功开井，由全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台承担开发的我国首个自营超深水大气田——“深海一号”大气田，继6月25日西区先期投产之后，实现全部投产，每年将向粤港澳大湾区和海南等地稳定供应深海天然气超30亿立方米。

中国海油介绍，“深海一号”大气田距海南省三亚市150公里，于2014年被勘探发现，天然气探明地质储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上，是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田。

“深海一号”大气田开发工程项目组总经理尤学刚透露，气田由东区和西区两部分组成，采用“半潜式生产平台+水下生产系统+海底管线”模式开发，并首创能源站立柱储油技术存储深海天然气中分离出的凝析油。中国海油综合考虑施工工期、水下生产系统能力等各种因素，在气田东西区共部署了11口开发井。东、西两区并非独立开发，虽然两个区各有各的水下生产系统，但许多设备设施是互联互通的，并共用半潜式生产平台——“深海一号”能源站。

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