原标题：2021年中国国际服务贸易交易会首届国家文化出口基地论坛召开

9月4日，2021年中国国际服务贸易交易会首届国家文化出口基地论坛在北京市国家会议中心召开。论坛由商务部主办，安徽省合肥市人民政府、四川省自贡市人民政府、人民日报数字传播有限公司承办，旨在搭建基地交流合作平台，发挥基地在产业集聚、创新发展、示范引领等方面的重要作用，带动对外文化贸易高质量发展。

商务部副部长王炳南、广电总局副局长孟冬，安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华，四川省自贡市委书记范波，商务部服贸司二级巡视员王志华，人民日报数字传播有限公司董事长徐涛，中宣部文改办处长王永全出席论坛。来自各地商务主管部门、各国家文化出口基地的有关领导、部分国内文化领域著名专家以及企业代表参加论坛，共同探讨新形势下我国对外文化贸易发展。论坛现场集中展示了首批国家文化出口基地建设成果并为第二批国家文化出口基地授牌。

商务部副部长王炳南在致辞中表示，开展国家文化出口基地建设是商务部等四部门贯彻落实党中央国务院决策部署，推动对外文化贸易创新发展的一项重要的举措，举办国家文化出口基地论坛，目的是搭建基地交流合作平台，推动基地建设提质增效。文化强国建设将为对外文化贸易发展和国家文化出口基地建设提供巨大的机遇。希望能够借助国家文化出口基地这一论坛的平台，凝聚共识，畅谈合作，共同为推进文化强国建设，提升国家文化软实力做出积极的贡献。

广电总局副局长孟冬表示，近年来，国家广电总局按照中央的决策部署，在广播电视和网络视听对外文化贸易领域开展了大量工作，开创实施了中非影视合作创新提升工程、丝绸之路影视视听工程和中国联合展台“走出去”等重点工程，实现了优秀国产节目在全国100多个国家和地区播出。同时加快推动中国广电技术标准和服务的“走出去”，并带动视听内容产品出口和数字广播电视技术产品和设备出口。以这些数字技术、网络承载更多的中华文化的内容，在国际上加大推广。

近年来，商务部会同中央宣传部、广电总局等部门，积极的推动中华文化走出去，着力优化文化贸易发展环境，完善政策支持体系，培育市场主体，开展国家文化出口基地建设，推动对外文化贸易发展取得了明显的成效。

2020年，我国文化产品和服务进出口总额实现了1443亿美元，文化产品出口额已经持续多年位居全球前列，形成了一批具有国际影响力的文化企业、产品和品牌。网络游戏、网络文学、短视频等数字文化领域已具备全球竞争力，我国主导制定的手机动漫标准、数字艺术显示标准等被确立为国际标准，中华文化的传播力和影响力持续提升。

创新文化贸易模式 助力中国文化“走出去”

据了解，三年来，首批国家文化出口基地积极发挥集聚、引领和辐射作用，努力创新文化贸易发展的体制机制和政策措施，培育了一批具有较强国际竞争力的文化企业，形成了一批具有较强辐射力的国际文化交易平台，探索了一批适应文化贸易创新发展的模式和经验，有效带动了文化贸易的高质量发展。

今年，在总结首批基地建设经验的基础上，商务部开展了第二批基地建设工作。北京市东城区、北京市朝阳区、天津市中新天津生态城、上海市上海仓城影视文化产业园区、四川省成都市武侯区三国创意园、辽宁省沈阳市沈河区、江苏省苏州工业园区、浙江省浙江数字文化国际合作区、江西省景德镇市、山东省中国（山东）自贸试验区济南片区、河南省中国（河南）自贸试验区片区、湖北省武汉东湖高新技术开发区、湖南省醴陵市、广东省广州市番禺区、海南省海口市复兴城互联网信息产业园、陕西省西安市曲江新区等16个行政区(功能区)成功入选第二批16家国家文化出口基地。

论坛现场，商务部、中共中央宣传部、文化和旅游部和国家广播电视总局联合向16家全国第二批国家文化出口基地授牌。此次全国第二批国家文化出口基地正式授牌，将加强对外文化贸易顶层设计，同时激发对外文化贸易创新发展的活力、推动国家文化出口基地提质扩容。截至目前，全国已联合认定29家国家文化出口基地。

如何进一步做好对外文化贸易工作，作为首批国家文化出口基地之一的中国安徽省合肥市蜀山区国家文化出口基地，集聚文化出口企业近百家，版权贸易、图书、动漫手游、文化用品等出口产品和服务，辐射全球100多个国家和地区，与“一带一路”沿线35个国家开展了贸易往来。在蜀山国家文化出口基地建设的促进下，2018年，蜀山区文化产品和服务贸易出口额达到6500万美元。

安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华认为，文化出口要讲好故事，努力让“好声音”成“最强音”。文化出口的重要使命，就是让想听中国故事的人"听得到"；文化出口要用好平台，我们现在称为“基地”，努力让"大基地"成"新高地"。今天的合肥，拥有自贸区、服贸试点市、跨境电商综合试验区、进口贸易示范区等国家级四个开放平台，还是首批国家文化出口基地之一。正是这些政策利好和平台力量，推动了各类市场主体正在汇聚合肥，并不断做大做强做优；文化出口需要有好产品，努力让"走出去"成"走进去"。让文化出口有"说头"、有"看头"、还要有"赚头"。

自贡市坐落在祖国西南、成渝腹心，素有“江姐故里、千年盐都、恐龙之乡、中国灯城”的美誉，是全国文明城市和中国优秀旅游城市，也是首批国家文化出口基地之一，同时也是一座现代产业之城。自2018年获批四川省自贡市国家文化出口基地以来，自贡着力推动中华优秀传统文化创新性转化、创新性发展，与70多个国家和地区开展文化贸易，全球90%、国内80%以上的彩灯展由自贡企业参与和主办，国家文化出口重点企业占四川省半数以上，朝着建设特色文化产业发展示范区、文化驱动城市转型试验区、中华文化走向世界先行区的目标坚定前行。

四川省自贡市委书记范波表示，中央颁布的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，赋予了自贡建设新时代深化改革、扩大开放、示范城市和高质量建设国家文化出口基地新的使命。我们深入落实中央和省委部署要求，以彩灯、恐龙等产业转型为重点，加快走出文化服务贸易高质量发展新路子。自贡灯会本为季节性灯会，为突破转型，提升竞争力，我们将其转型为常态化灯会，成为夜消费场景的供应商。同时，创新“彩灯+”“+彩灯”“彩灯进家庭进社区”等发展思路，自贡彩灯广泛链接知名展会、赛事，相继点亮中国进博会，点亮了迪拜世博会，还将陆续点亮今年的西博会，明年的冬奥会和世界大学生运动会，实现“以灯扬名”“借船出海”。与江苏昆山、广东中山等合作发展文创产业，独具特色的彩灯文创产品将变成消费品走向千家万户，送出吉祥与欢乐。

探索文化贸易新方向 让文化自信更坚定

论坛现场，与会嘉宾共同见证了国家文化出口基地联席机制的成立。国家文化出口基地联席机制是由全国国家文化出口基地自愿设立，专注于提升我国文化领域自主创新能力，加强文化产业和贸易交流合作，开发具有中国特色、有影响力、传播力的文化出口产品与服务，共同推动我国文化贸易持续健康发展。未来，加入机制的全国首批13家文化出口基地将以联席机制为依托，着力促进政策功能和运营模式的创新，加快建设特色平台，落地重大项目，推进国家文化出口基地建设。

来自文化出口相关领域的领导和专家、代表进行了主题演讲和交流分享。中国外文局原副局长黄友义、中国传媒大学文化产业管理学院院长熊澄宇、华强方特文化科技集团股份有限公司执行总裁陈辉军分别以“从‘翻译世界’到‘翻译中国’：历史的必然”、“文化产业与文明互鉴”、“‘文化+科技’创新中国文化传播’”为主题进行了演讲。

本次论坛还围绕“出版产业如何助力文化出口领域创新”、“非遗文化如何助力传播中国声音”进行了主题访谈，推动文化出口形成具有中国特色的理念和模式，坚定文化自信，为国际社会非物质文化遗产保护工作提出“中国方案”，发出“中国声音”，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。

本届论坛作为首届国家文化出口基地论坛，力争把文化出口基地论坛打造成文化强国重要IP，成为文化出口重要载体，以辐射带动能力，进一步优化文化贸易结构，减小核心文化产品和服务贸易之间的逆差，打造我国文化贸易的竞争新优势。

据商务部副部长王炳南介绍，下一步将坚决贯彻落实党中央关于推动中华文化走出去，加强国际传播能力建设等一系列决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加强国家文化出口基地的建设，推动对外文化贸易高质量发展，更好的服务构建新发展格局。

(责编：赵竹青、陈键)