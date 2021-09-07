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全国第二批国家文化出口基地正式授牌

2021年09月07日08:11 | 来源：中青在线
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原标题：全国第二批国家文化出口基地正式授牌

9月4日，首届国家文化出口基地论坛正式举行，论坛同步举行了全国第二批国家文化出口基地公布及授牌仪式。授牌仪式上，商务部等四部门联合向16家全国第二批国家文化出口基地正式授牌。截至目前，四部门已联合认定29家国家文化出口基地。

论坛现场，商务部、中共中央宣传部、文化和旅游部和国家广播电视总局联合向16家全国第二批国家文化出口基地授牌，分别是北京市东城区、北京市朝阳区、天津市中新天津生态城、上海市上海仓城影视文化产业园区、四川省成都市武侯区三国创意园、辽宁省沈阳市沈河区、江苏省苏州工业园区、浙江省浙江数字文化国际合作区、江西省景德镇市、山东省中国（山东）自贸试验区济南片区、河南省中国（河南）自贸试验区片区、湖北省武汉东湖高新技术开发区、湖南省醴陵市、广东省广州市番禺区、海南省海口市复兴城互联网信息产业园、陕西省西安市曲江新区。

自2018年以来，包括北京天竺综合保税区、上海市徐汇区、江苏省无锡市、四川省自贡市、中国（浙江）影视产业国际合作区、安徽省合肥市蜀山区等在内的首批13家国家文化出口基地，在优体制、优政策、优渠道、优服务等多方面持续发力，积极探索模式创新、业态创新、载体创新，推动文化和科技、旅游等融合发展，不断释放文化贸易潜力，努力将基地打造成推动中华文化“走出去”的动力引擎和创新高地，为建设文化强国和贸易强国做出更大的贡献。2020年，我国文化产品和服务进出口总额实现了1443亿美元，文化产品出口额持续多年位居全球前列，形成了一批具有国际影响力的文化企业、产品和品牌。

据介绍，此次全国第二批国家文化出口基地正式授牌，将加强对外文化贸易顶层设计，同时激发对外文化贸易创新发展的活力、推动国家文化出口基地提质扩容。下一步，国家文化出口基地将加强对外文化贸易的战略性、系统性、全程性研究谋划，并发挥国家文化出口重点企业、重点项目带动作用，培育一批具有核心竞争力的大型文化企业集团，细分领域小巨人和隐形领军企业，打造一批具有国际影响力的文化品牌。

未来，国家文化出口基地将充分发挥自身独特的资源禀赋优势，坚持以开阔的视野、开放的姿态、全面整合资源，推动更多“中国出品”走出国门、走向世界。

(责编：赵竹青、陈键)

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