原标题：三方联合贯彻“技能中国行动”，多措并举助力职业技能提升

近日，为积极响应“技能中国行动”实施方案，由中国科学院人才交流开发中心、中科院建筑设计研究院有限公司主办，北京中科国鉴人才测评技术有限公司承办的职业（专业）技能培训认证项目正式拉开帷幕。

据悉，本次三方联合开展的首批职业（专业）技能培训项目包含了碳排放管理、PMP项目管理、装配式建筑、城市信息模型（CIM）、造价咨询等多个行业紧缺的专业技术人才培育，涉及了低碳环保、数字建造、项目管理等多个专业和领域。

据了解，本次三方联合开展的职业（专业）技能培训认证项目将秉承“培训课程高质量”、“培训学时严要求”和“考试考核牢把关”的原则，坚守“人才优先发展”“人人皆可成才”的理念，同时将不断拓宽各领域职业（专业）技能人才培育边界，持续稳定地为各行业输送“新鲜血液”，为用人单位培育和甄选符合企业聘用标准的各类高技能实用型人才。

尽管我国技能人才队伍在不断发展壮大，但技能人才特别是高技能人才占就业人员总量的比例仍不足6％。从市场供需来看，最近几年，高技能人才的求人倍率（即岗位需求数与求职人数之比）一直在1．5以上，高级技能的求人倍率甚至达到2以上水平，全国高级技能缺口达2000万人以上。随着市场经济体制改革的不断深化和经济结构调整力度的不断加大，技能人才队伍建设面临严峻挑战。加强高技能人才队伍建设，已成为新时代发展的当务之急。

在人才战略储备层面，要更加突出统筹、均衡、可持续和以人为本的人才资源“整体开发”新理念。推动人才资源整体发展是一个全方位、宽领域、多层次的系统工程，只有各行业、各领域、各年龄段的人才资源都得到有效开发，才能形成人人皆可成才的生动局面，造就一支在素质、水平和结构上能与发达国家一争高下、满足国家创新发展需求的高素质人才队伍。

科技兴国就是人才兴国，要实现“人人皆可出彩，人人尽展其才”的发展目标，就要建立完善的人才培育机制。技能人才是国家的宝贵资源，是促进产业升级、推动高质量发展的重要支撑。国家的发展离不开每一个人民的辛勤建设，切实完善人才激励、培养机制，将教育和技能人才培育作为一项常态化工作，对国家软实力与硬实力的提升将发挥不可估量的重要作用。技能人才作为新时代发展的基石，将以奋斗之姿，擘画新时代发展的新蓝图。

(责编：赵竹青、陈键)