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电力服务果农 让“黄金果”变成“致富果”

2021年09月07日08:17 | 来源：中国网
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原标题：服务果农 让“黄金果”变成“致富果”

“今年的123苹果清脆、味甜，销量好、产量也提升一倍，经济收入较去年相比估计要增长50%，这多亏了围场公司四合永供电所党员服务队的贴心服务。”9月3日，围场县四道沟乡二道沟村果园负责人田东方、田东升哥俩共同说道。

四道沟乡凭借气候、光照、土壤等优越条件，果品质量上乘，每年都吸引大批果商前来收购。据了解，该乡共有果树面积近30000亩，是围场县著名的“水果之乡”，主要种植123果、苹果梨、沙果、香果、锦绣海棠。种植初期，苹果梨、123苹果挂果率不高，经济收入处于低谷，机井用电只能接在公用配变上，躲着百姓生活用电，大部分在夜间抽水浇果树，由于管道长，有时管道出现故障、跑水，一夜的时间就浪费掉了。四合永供电所党员服务队了解到该情况后主动对接，上下跑办，打造稳定供电电压的专用变压器，并配备专属客户经理畅通服务渠道，保障果农种植户用电需求。

“我们村种的苹果梨、123苹果特别甜，每天都有百十多人进山采摘，每亩的收入大概每亩5000元左右，现在电足服务好，你们看山下水泵附近都是嫁接好的果树苗，我们村明年计划在扩大种植面积，为建成村民富、村庄美的新农村做出贡献。”二道沟村委会负责人徐景冬，对利用工作之余帮助村民采摘123苹果的围场公司四合永供电所党员服务队队员张晓峰、方文武表示感谢。

截至目前，四合永供电所党员服务队已为四道沟乡44户果农维修用电设备17人次、更换漏电保护器、开关、刀闸21处，维修水泵6台次。下一步，该所共产党员服务队队员将继续在该领域发力、提升优质服务水平，助力乡村经济发展。(刘春学 盛玉波)

(责编：赵竹青、陈键)

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