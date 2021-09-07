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农业农村部：减少机收损耗 促进颗粒归仓

李慧
2021年09月07日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：农业农村部：减少机收损耗 促进颗粒归仓

　　农业农村部办公厅近日印发《关于将机收减损作为粮食生产机械化主要工作常抓不懈的通知》（以下简称《通知》），要求将机收减损作为当前和今后一个时期粮食生产机械化工作的重中之重常抓不懈。

　　《通知》指出，减少机收环节损耗是增加粮食产量的重要措施。各级农业农村部门要牢固树立“减损就是增产”意识，紧紧围绕收获机械、机手操作保持良好技术状态这两个关键要素，紧盯三大主粮作物和“三夏”“双抢”“三秋”等重要农时，落实落细农机管理服务措施，全方位提升粮食收获质量。

　　提高机手操作技能水平是机收减损的重要一环。《通知》要求各地强化机手培训，加强联合收割机驾驶操作人员考试环节管理，组织各级农机技术人员开展巡回指导，帮助机手正确调整机具。为提高装备质量，《通知》要求各地充分发挥农机购置补贴政策的导向作用，引导生产企业技术进步和产品提档升级，加快淘汰老旧收获机械；强化农机试验鉴定监管和联合收割机质量调查，把不合格、不耐用、不适用的产品挡在政策支持范围之外；鼓励企业加大先进适用收获机械研发投入力度，切实提升机收减损性能。

　　应急收获能力是考验灾害天气粮食入仓能力的要害。农业农村部要求各地加强农机防灾减灾能力建设，完善农机化防灾救灾应急预案，保障粮食安全入仓。

(责编：赵超、陈键)

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