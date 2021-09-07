2021年服贸会体育服务专题现场签约总金额创新高
2021年09月07日22:43 | 来源：新华网
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新华社北京9月7日电 2021年中国国际服务贸易交易会体育服务专题7日落幕，共有14个体育服务类项目达成合作并完成签约，现场签约总金额高达111.46亿元，创历史新高。
本届服贸会体育服务专题以“体育让城市更精彩”为主题，设置体育服务展览展示、论坛会议、成果发布、边会活动四大内容，呈现“展示内容丰富多彩、供需服务机制完善、突出体育文化元素、助力冬季运动发展”四大亮点。
展览展示方面，146家纯线上展商和155家线下参展商参展。线下参展商中，外资企业、机构86家，国际化率55%；500强及行业龙头企业74家，占比48%。
论坛会议方面，国际冬季运动（北京）博览会开幕式暨主论坛、国际体育服务贸易发展论坛等行业论坛会议举办了14场，优质体育服务项目推介会举办了两场。发布中国体育服务贸易发展报告、中国体育旅游绿皮书、中国冰雪产业发展研究报告（2021）、中国冰雪旅游指数（2021）等相关成果14项。
此外，本届体育服务专题还举办了欢迎晚宴、互动访谈、现场表演等活动，体育知名人士、民间体育达人等与观众进行了面对面互动交流。
2021年服贸会体育服务专题线下展览虽已落下帷幕，但线上服贸会仍在持续，参展商还可利用线上服贸会平台进行信息发布及交易匹配。
(责编：岳弘彬、郝江震)
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