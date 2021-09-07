周岩 许娜

原标题：税收改革打通缴费“最后一公里”

“使用‘三方协议’扣款方式,工作效率提高很多,我要为这样的创新便民措施点赞!”近日,正在略阳县税务局办税大厅办理涉税业务的略阳县自然资源局出纳贾涛竖起大拇指说,“由于机构改革,我除了要办理本单位的社保费业务外,同时还要负责下属的十三个国土所的缴费业务,以前一天才能缴纳一两户,现在真方便。”

为落实《进一步深化税收征管改革的意见》,大力推行优质高效智能的税费服务,切实减轻办税缴费负担,自今年3月起,略阳县税务局同县财政局、县人社局多方联动,就机关事业单位缴费慢、缴费难的问题,抓关键,求突破,提出“三方协议”扣款方式。作为汉中市首家大规模推广该方式进行机关事业单位社保费征缴的税务部门,略阳县税务局率先打通了社保缴费“最后一公里”。

“三方协议”扣款方式是略阳县税务局以“劳模创新工作室”为依托,创新提出的由税务、机关事业单位、银行三方签订委托扣款协议书,利用网上扣款方式完成缴费义务的社保费征缴新举措。原有的银行端缴费凭证方式,往往需要签字、盖章、跑银行等程序,有时一整天才能完成一次缴费,而现在只需几分钟在单位客户端进行操作即可完成缴费、凭证打印,极大地缩短了办理时间。

“签订‘三方协议’、落实智慧缴费,作为略阳税务社保非税深化改革的一步先手棋,让缴费人获得实实在在的满足感。”略阳县税务局党委书记、局长杨阳说道,“我们要进一步让小小‘工作室’释放创新‘大能量’,推进便民办税缴费服务,化解纳税人缴费人的‘急难愁盼’。”

利用三方协议缴纳机关事业单位养老保险费,是略阳县税务局深入开展“我为群众办实事”活动的实践缩影。三方协议扣款方式自3月推广之后,略阳县除涉密单位、非独立核算单位外,所有机关事业单位都已签订三方协议,使用协议缴款比例高达90%以上,真正实现了“足不出户、一键缴费”。

(责编：赵超、陈键)