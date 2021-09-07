原标题：金融信贷积极支持女企业家创业创新

近日，中国银行淄博分行与淄博市妇女联合会、淄博市女企业家协会举行战略合作签约仪式，给予积极创业创新求发展的女企业家信贷支持，淄博市妇女联合会、淄博市女企业家协会及40余位优秀女企业家代表受邀参加。

此次签约仪式是中国银行山东省分行及全省16家地市分行举行的同步签约。签约还设置“巾帼大讲堂中银金融专场”环节，特邀中国入世首席谈判代表、博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图现场作《当前政治和经济格局的变化》专题讲座。

根据协议，双方将围绕“创业创新巾帼行动”“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”“巾帼健康行动”四大行动，在党的建设、金融赋能、授信支持、跨境金融、公益服务金融风险防控等方面开展全面合作，充分发挥各方优势，努力构建双向受益、共同提高的工作新格局，促进双方管理提升、发展提质，努力为淄博市高质量发展贡献力量。

(责编：赵超、陈键)