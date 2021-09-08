新华社北京9月7日电（记者邹多为）中国国家税务总局局长王军7日表示，中国已经明确了“十四五”时期智慧税务建设蓝图，其中将以发票电子化改革为突破口，以税收大数据为驱动力，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造。

当晚，第二届“一带一路”税收征管合作论坛以线上形式举行。来自哈萨克斯坦、俄罗斯、阿联酋、新加坡、塞拉利昂等61个国家和地区的税务官员以及12个国际组织负责人齐聚“云端”，以“数字时代的税收信息化能力建设”为主题，共商“一带一路”税收合作发展大计。

2019年4月，首届“一带一路”税收征管合作论坛在中国浙江乌镇举行，“一带一路”税收征管合作机制成立，共建“一带一路”开启深化国际税收合作的新篇章。

在本届论坛开幕式上，王军表示，为顺应数字化转型，近年来，中国税务部门不断强化大数据、云计算、物联网等信息技术的应用，持续加强信息系统的建设和应用系统的完善，建成了中国最大的电子政务生产交易云——税务云平台，不断优化完善全国税务系统统一的信息化工程——金税三期。

为提升国家治理能力，中国充分挖掘税收数据的“金山银库”，并加速技术与税收业务的深度融合。如今，“非接触式”办税已成为纳税人缴费人首选，90%的涉税事项、99%的纳税申报业务都可网上办、线上办、掌上办。

“十四五”规划纲要明确提出加快数字化发展，建设数字中国。对此，税务部门加大了对大数据潜力挖掘力度。

“中国智慧税务建设蓝图已经绘就。”王军说，今年3月印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》已对“十四五”时期税收改革发展作出总体规划。中国力争到2025年，基本建成具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，全方位提升精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治能力，为国家治理体系和治理能力现代化发挥更大作用。

围绕国际税收信息化能力建设，王军提出三点倡议：加强税收信息化建设交流、加大税收信息化培训援助和加快推进合作机制建设。

据介绍，“一带一路”税收征管合作机制成立两年来，已组织召开20余场线上会议，为“一带一路”沿线国家和地区税务部门应对新形势新挑战创造了常态化交流平台。同时，合作机制理事会不断壮大，目前成员已增加至36个，观察员增加至30个。

本届论坛为期三天，由哈萨克斯坦财政部国家收入委员会主办，将有300余位代表围绕税收征管信息化、涉税数据治理、新技术在税务领域的前景展望等议题展开讨论。

(责编：郝江震、岳弘彬)