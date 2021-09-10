黄鑫

原标题：“新IT”企业如何助力绿色智慧城市建设？

国家“双碳”战略之下，各地碳达峰路线图纷纷密集出炉并实施，正加快推进绿色城市建设。在9月8日举行的联想创新科技大会之智慧城市分论坛上，住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴表示，城市是碳排放的主体，“双碳”战略的展开也应以城市为主体。

“当下，绿色智慧城市建设的关键是推动多能互补、能源数据融通与利用，实现城市能源绿色化转型。” 中国光伏行业协会咨询专家李鹏说。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心学术委员会主任李俊峰认为，绿色智慧城市建设还需“新IT”企业引领绿色消费潮流。“新IT”科技企业积累了很多技术元素和数据应用优势，要以持续服务的思维、开放引领新潮流的定位，将技术和生活、科技和城市的建设与发展相互融合起来，推进绿色智慧城市建设。

联想集团副总裁、中国区战略及业务拓展副总裁阿不力克木·阿不力米提（以下简称阿木）表示，国家“双碳”战略的全面推进，让智慧城市建设从注重硬核硬件设施建设转向注重对经济社会的系统性变革，对生活方式的改变，更强调以人为本的服务思维。建设绿色智慧城市的难点在于打破工业文明思路下形成的思想壁垒。

“联想作为‘新IT’企业的代表，要坚持服务导向和可持续创新，并将能源和数据流通汇聚，从而创造更加有利的科技条件，让更多新型消费降低对能源的依赖。同时充分释放智慧能源在宏观、中观、微观甚至是个性化场景中的作用。”阿木说。

联想集团副总裁、中国区服务业务群总经理戴炜在论坛上发布了《联想绿色智城解决方案》，将以“新IT”+绿色能源的思路来建设绿色智慧城市，加速我国“双碳”战略目标实现。方案主要包括三大场景、双架构和一个平台。

其中，三大场景分别是绿色智慧园区、绿色智慧交通和绿色基础设施。具体来说，联想绿色智城解决方案通过园区智慧能耗管理和园区绿色能源应用，并在楼宇、车棚等场景中推动光伏应用，提高清洁能源利用率，打造低碳产业园区、商业园区、生活社区、校园园区；整合“人、车、路、网、云”，以车联网为核心优化道路管理减少拥堵。同时建设新能源交通设施，推动交通绿色能源应用；致力于对传统IT基础设施进行绿色升级，建设城市绿色能源基础设施。

在架构方面，联想将对城市“端边云网智”智能技术架构与城市“源网荷储控”绿色能源架构进行了充分融合，将建立起绿色化、智能化云平台，链接城市的能源设施与耗能设施、重点场景，实现城市能源数据的无界流动。

同时，联想服务依托城市智慧魔方这一核心平台，以业务中台和数据中台为基础，将整个智慧城市管理中心、运营中心打造成一个综合的城市绿色能源服务中心，成为城市碳中台，帮助城市的管理者统一的规划碳排放的配比，追踪碳轨迹，评估碳的强度，以及监控碳排放的程度，建设绿色智慧城市。

(责编：赵超、陈键)