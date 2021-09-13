何一

原标题：AI赋能金融 助力金融数字化转型升级

运用AI助力行业降低成本、提高业务效率、提高服务品质已成为各行各业的普遍共识,金融行业也是如此。比如在客服场景中,IVR导航机器人、智能客服机器人、智能外呼机器人,经过落地应用后证实,可以为银行节省30%-60%的人力成本。

据艾瑞咨询《2021年中国对话机器人chatbot行业发展研究报告》,2020年对话机器人行业市场规模为27.1亿元,预计在2025年达到98.5亿元。其中,全渠道智能客服、智能营销、智能质检、智能培训等是最典型的金融行业应用场景。

对话式数字员工凭借灵活的场景应用、降本增效显著等突出优势,已参与金融服务多个环节,它们能够“看懂文字、听懂语言、做懂业务”,高效协助自然人员工分担和处理工作任务。

在重庆农商行，“全渠道智能客服”,支持呼叫中心、微信、公众号、API、智能硬件、数字人等全渠道接入方式,不仅能够满足用户信息咨询、业务办理等需求,还可支持上千个知识问答对,更内置闲聊、天气、百科等通用机器人技能,交互方式更自然,问答成功率超80%,有效提升用户体验。

基于云+端混合引擎的连续语音识别,支持四川话、粤语、上海话、闽南语、陕西话、山东话等十几种方言识别,方便金融企业为老年人提供服务。

通过场景模拟,结合自主研发的识别模型自训练系统,思必驰方言识别技术短时间内可显著提升方言识别模型在应用领域的效果,满足业务需求。对于有多语言混合需求的客户,运用多混合识别模型,在完成识别特定方言的同时,还可识别普通话,例如,中川混读模型可以同时识别四川话和普通话。

在为某大型国有银行提供的语音服务质检及合规性测评服务中,针对大堂经理、客户经理、高(低)柜人员等岗位,通过制定多维度的量化指标,分析工作人员整体服务质量,实现100%全量质检及每日服务测评打分,大大降低了违规行为数量,报告违规点,及时采取应对措施。

思必驰旗下专为政企客户提供场景化智能语音交互方案的会话精灵团队,以启发式智能交互技术、全链路智能语音语言技术及AI模型规模化定制调优技术为核心,为金融行业客户提供对话式数字员工(IVR导航机器人、智能客服机器人、智能外呼机器人等)、座席辅助、智能大屏交互、线下网点合规性检测、质检分析、智能陪练产品以及AI普惠金融等解决方案,使“智能对话服务”扩展到云端、大小屏、智能硬件、智能网点柜机等多种智能设备,真正打通从线上到线下,从产品到能力到人力的全方位智能化升级方案。

此外,思必驰还向重庆农商行提供了全套语音识别、语音合成、声纹识别、标注训练、日志运维解决方案,协助重庆农商行构建功能完整、灵活高效的智能语音中台,覆盖全场景、全渠道服务触点。

通过构建标准化、多样化、规模化AI能力平台,思必驰在为客户提供场景化解决方案的同时,还把语音识别、语音合成等基础能力、对话全链路技术中各种模型的定制训练能力赋能给客户,与客户共享AI研发成果。

目前,思必驰智能质检方案可完成对线上电话客服及线下服务场景的全量语音质检及自动质检评分,辅助信管中心流程优化,大幅提高金融场景质检效率、提升服务质量与管理水平、降低企业运营成本。

凭借强大的规模化定制能力、全链路智能语音语言技术、高效的标注训练一体化平台、启发式对话管理技术,会话精灵的机器人从最初的填槽式对话,已发展到现如今的全领域对话,在一个全场景机器人中能支持500+意图识别,并根据用户意图进行服务跟进,可以与用户进行10轮以上对话,并且支持语义打断、澄清等功能,多方位多角度助力金融行业客户完成服务升级。

在某国有银行保险理财类产品培训测评中,思必驰会话精灵团队与客户一起共同打造的智能陪练机器人效果显著。在首批试点的10个地区中,考核优秀人数占比超80%,成交客户数环比增长2倍,销售额同比增长40%。

目前,思必驰会话精灵团队已与中国银行、中国建行、中国农行、重庆农商行、盐城农商行、深圳农行等国内多家银行及沈阳银信、东方财富证券等多家金融机构建立了合作关系,在智能客服、网点智能化升级、智慧赋能、智能陪练等多元的金融业务场景中积累了大量的AI落地实践经验,通过技术+落地能力打造新型智能生态,与金融机构携手,共建智能化转型新未来。

(责编：赵超、陈键)