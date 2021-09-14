韩啸

原标题：数字科技如何赋能营商环境

在重庆市两江新区政务大厅，27岁的何邦尧正在“开办企业”窗口前排队取号。

不同于往常，他并没有带着厚厚的一沓证明材料。

事实上，何邦尧前一天已在重庆市政府推出的“渝快办”手机App上提交了所有信息。当日晚间，他就收到短信通知，信息通过审核，所预约的两项服务全部完成，凭证件就能在窗口取到营业执照和印章。

“太方便了。我本来担心手续繁琐，没想到速度这么快。”何邦尧说，不用旁人指导，自己填报信息只花了两三分钟：“操作步骤都很简洁，证件即拍即传。”

何邦尧所说的，是重庆市2021年5月集成在“渝快办”上的小程序“E企办”——它无须借助电脑端，率先在我国实现了把开办企业全部事项集成在手机客户端，方便企业客户自主完成信息采集、实名认证和电子签名确认。

“这次，我只申领了营业执照和印章，后续再根据需要在小程序上一键办理税务发票等其他业务。”何邦尧说。

“这就是我们提供的‘分时’服务。”重庆市市场监督管理局注册和许可局副局长姚瑶介绍，借助区块链技术，“E企办”将社保、公安、税务、人民银行的信息化系统连接起来，形成了开办企业全流程数据闭环。

“‘分时’服务一直是各地优化开办企业营商环境的难点。”站在一旁的国务院大督查第十三督查组成员边记边说：“多个地区反映，税务等全国统一的信息化系统与地方系统数据难以共享，而重庆市利用区块链技术设置数据中台突破了障碍。”

8月31日起，国务院开展第八次大督查，组织16个督查组赶赴16个省（区、市）开展10天左右的实地督查，利用暗访明察核查线索，帮助基层解决实际困难。

在前往两江新区政务大厅前，第十三督查组成员曾电话联系50位使用过“E企办”的企业负责人，向他们一一核实使用流程、操作体验。

“我们必须详细了解他们的想法。”督查组成员解释，企业主的体验能检验营商环境的好坏。如经过核实，一项创新做法确实解决了全国普遍存在的难点问题，就值得向其他地区复制推广。2020年，国务院第七次大督查通报表扬了43项地方典型经验做法。

除重庆，各地均在探索利用数字科技，推动改革发展、持续优化营商环境。例如，上海政务服务“一网通办”至今上线已三年，累计办件量达1.5亿件，其移动端“随申办”目前月活峰值超过1517万，实际办件的网办比例超过70%。

2013年以来，我国持续深化“放管服”优化营商环境，开办企业从原来线下各部门“多头跑、分头办”“多个网站办”，到如今政务服务大厅“一网通办”，时间大幅缩减，便利化程度显著提高。

根据世界银行营商环境评价，我国开办企业排名已从2014年的全球第151位上升至2020年的第27位，全球竞争力、吸引力得到充分体现。

“推出‘E企办’小程序，不仅顺应了当前移动互联网的政务服务趋势，而且满足了灵活就业群体的开办企业需求。”姚瑶说，当前，重庆市涌现出越来越多创客、博客、UP主等新型创业族。数据显示，截至今年6月底，重庆科技型企业达31520家。

何译丹是漫客空间科技创新中心（重庆）有限公司负责人，在两江新区政务大厅线下补办丢失的公章时，工作人员告诉她目前可用手机申办电子用章和电子营业执照，年轻的何译丹立刻在小程序上完成申领。

“以后再也不用带着纸质版营业执照出门办事了。”何译丹说，“纸质的容易丢还麻烦。”

凭借数字化平台，我国营商环境的优化效果不仅让我国企业主叫好，也给包括跨国公司在内的全球企业，带来了稳定的预期和重要的机遇。

重庆市外商投资企业协会副秘书长管源亲身感受到这种变化：“五年前，我们每年接到100例外企咨询，大部分是请求协助办理各类准入证件等。”

“如今减少到了每年20例左右。”管源认为，外资企业办理手续体验明显提升，得益于外商投资法去年以来在我国全面落实，还有“渝快办”“E企办”等科技手段促成的数字化平台。

《2021中国商务环境调查报告》显示，61%的受访企业将我国作为首选投资目的地，2/3的企业将进一步增加在华投资。

姚瑶表示，重庆将推进“E企办”优化提升，加强业务流程和信息化系统智能化改造，让更多企业享受到数字化红利。 新华社重庆电

(责编：赵超、陈键)