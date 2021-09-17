9月16日，在中国质量（杭州）大会上，第四届中国质量奖评选结果正式揭晓。据介绍，在各地区各行业广泛推荐基础上，经中国质量奖评选表彰委员会评选，市场监管总局审定并核报国务院，决定对京东方科技集团股份有限公司等9家组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣授予第四届中国质量奖，对徐工集团工程机械股份有限公司等80家组织和李万君等9名个人授予第四届中国质量奖提名奖。

京东方（BOE）总裁刘晓东在大会开幕式上演讲。受访者供图

大会开幕式演讲上，京东方（BOE）总裁刘晓东表示：“这项殊荣是对京东方质量工作的高度肯定和极大激励。未来将以荣获质量最高荣誉为新起点，发挥‘屏’台优势，向全球物联网创新企业加速转型，进一步探索和创新质量管理方法，拉动上游产业发展壮大，赋能下游产业及应用场景智能化、数字化升级改造，持续推进高质量发展。”

近年来，通过自主管理创新，京东方（BOE）更以自身管理实践经验作支撑，带动了2000余家合作伙伴整体质量提升，走出了一条高质量发展之路。在“高质量发展”战略指引下，京东方（BOE）以其独创的“双向驱动 ‘屏’质取胜”质量变革管理模式，对质量变革给予了完整的微观诠释，现已建成集设计研发、生产分销、产业生态、投融资平台于一体的显示企业，质量水平、效益及管理成熟度印证了模式的先进性和有效性。该模式在技术研发、智能质造、数字运营等各个方面均实现了自主管理创新，形成了京东方（BOE）独特的管理实践：

在技术研发方面，京东方（BOE）每年保持将营业收入的高比例作为研发投入，去年已投入近百亿，同时积极建立校企合作，与全球顶尖生态链伙伴协同创新，累计可使用专利超7万件，年度新增专利申请中发明专利超90%。连续多年在世界知识产权组织（WIPO）专利排名中位列全球前十，实现8K、柔性OLED、MLED等多项显示技术的行业引领。

在智能质造方面，京东方（BOE）已在全国各地布局了16条半导体显示生产线，同时聚焦物联网创新转型，建设了4座延伸至下游产业链的智慧工厂，实现对业务全流程质量的有效管控，每月能满足1800多类产品在200余家客户的交付需求。

在数字运营方面，通过自主数据中台的建设及上百套信息系统的打通，实现设、供、产、销、人、财、企等领域的业务流、信息流、资金流的融合，建立了一个基于流程的、不依赖于人的、高效的数字化管理体系。

京东方（BOE）相关负责人表示，公司将以此次获奖为契机，积极带动上下游产业链合作伙伴整体质量提升，同时以高品质显示优势推动产业发展，赋能万千物联网应用场景，用创新成果点亮消费者的品质生活。

(责编：李源、曹淼)