人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易

2021年09月22日20:33 | 来源：国家发展改革委
小字号

近期，国家发展改革委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》。9月7日，绿色电力交易试点工作会召开并启动首批交易。为有效引导绿色电力消费，促进经济社会发展全面绿色低碳转型。为此，我们倡议：

坚决贯彻党中央、国务院关于加快推进能源绿色低碳发展、构建以新能源为主体的新型电力系统部署，心怀“国之大者”，充分履行市场主体的社会责任，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

联合倡议单位：中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国电力企业联合会、中国交通运输协会、中国汽车工业协会、中国船舶工业行业协会、中国施工企业管理协会、中国工业环保促进会、中国道路运输协会、中国农村能源行业协会、中国炼焦行业协会、中国冶金矿山企业协会、中国冶金建设协会、中国水泥协会、中国造纸协会

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
从实习生到CEO 知识型人才扬帆新经济蓝海
　　编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“创新驱动、转型升级、经济活力、知识能力、网络经济”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。…
突破2.4万亿！2020年我国R&D经费投入实现较快增长
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部