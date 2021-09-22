19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易
2021年09月22日20:33 | 来源：国家发展改革委
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近期，国家发展改革委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》。9月7日，绿色电力交易试点工作会召开并启动首批交易。为有效引导绿色电力消费，促进经济社会发展全面绿色低碳转型。为此，我们倡议：
坚决贯彻党中央、国务院关于加快推进能源绿色低碳发展、构建以新能源为主体的新型电力系统部署，心怀“国之大者”，充分履行市场主体的社会责任，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。
联合倡议单位：中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国电力企业联合会、中国交通运输协会、中国汽车工业协会、中国船舶工业行业协会、中国施工企业管理协会、中国工业环保促进会、中国道路运输协会、中国农村能源行业协会、中国炼焦行业协会、中国冶金矿山企业协会、中国冶金建设协会、中国水泥协会、中国造纸协会
(责编：袁勃、牛镛)
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