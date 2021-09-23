本报记者 王金海 刘佳华

“早听说本溪是‘中国枫叶之都’，真是来对了！”游客都娟一家三口从沈阳市自驾来到位于本溪市桓仁满族自治县的枫林谷景区游玩，一进景区，相机的快门就按个不停。

枫叶是本溪旅游的特色，绿色则是本溪发展的底色。近年来，本溪市坚持“生态立市、工业强市、文旅兴市”，找到生态与旅游产业发展的契合点并持续发力，实现生态保护、文旅发展齐头并进。

“咱们这儿的枫叶在全省都数一数二！”枫林谷内，游人如织，工作人员张春有脸上写满自豪。

谁能想到，这里曾是一处偏僻的林场。那时，山林中，电锯声此起彼伏。张春有1980年就来到林场上班，他回忆：“以前林场每年采伐量在5000立方米以上，采到最后，都没有木头可采了。”

资源危机怎么办？不如搞森林旅游开发！大家一商量，决定成立旅游公司，经过3年规划和大面积补植，2013年9月，景区开园迎客，当年4个月的收入就达到了过去一年采伐的收入，如今，年营收已超2000万元。

枫林谷之变，是本溪市绿色发展的缩影。本溪是“国家森林城市”，去年森林覆盖率达到76.31%，生态优势明显。近年来，该市颁布“生态立市”“绿色矿山建设”“枫树保护”等多部条例，实施大气污染治理……一系列举措，让生态环境持续改善。

“接待一个参观团时，有位小朋友自发唱起了《义勇军进行曲》，其他小朋友也都跟着合唱，让我们既惊讶又感动！”说起工作中的难忘瞬间，东北抗日义勇军纪念馆讲解员杨惋怡就想到了这一幕。

东北抗日义勇军纪念馆位于桓仁。本溪是东北抗联重要根据地，目前有东北抗联红色遗址及抗联纪念馆等革命文化遗址178处，体系完整的片区6处，馆藏展品2000余件（套），认定革命文物633件。

本溪市部署各文史部门挖掘本溪红色资源，梳理本溪红色谱系，同时对红色文化资源进行有效整合，打造了一批特色鲜明的红色教育基地。如今，东北抗日义勇军纪念馆至老秃顶子抗联密营，汤沟、关门山、龙道沟、老边沟、大石湖等“重走抗联路”红色线路已成为知名红色旅游和主题教育品牌。

今年，本溪市有4处红色旅游资源入选全国“建党百年红色旅游百条精品线路”。在成为亲近自然的生态旅游目的地的同时，本溪也正在努力成为淬炼精神的红色旅游目的地。

一大早，王广超就坐到电脑旁忙碌起来，处理着度假山庄的新订单。“今天中午得准备10桌饭菜，有30多人在这儿住宿。”

王广超家的度假山庄，位于桓仁县向阳乡和平村，离枫林谷景区和虎谷峡景区不远，他笑道：“景区开了，游客来了，村里人不仅能到景区上班，而且几乎家家户户都开了民宿和农家乐！”

在紧邻本溪水洞的本溪满族自治县小市镇同江峪村，村民们的农家院越开越红火。同江峪打造满族特色村寨，吸引了休闲旅游度假景区小市一庄入驻。

本溪市委书记吴澜介绍，本溪将继续坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，把好资源转化为好项目，加快培育旅游产业龙头项目和品牌，推动全市旅游产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)