李灿 朱承

原标题：2021年世界互联网大会召开在即，记者探营乌镇——聪明的镇 智慧的城

今年的“乌镇时间”，比往年开启得更早一些。

“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，9月10日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，宣布2021年世界互联网大会乌镇峰会将于9月26日至28日在乌镇召开。

距离大会开幕还有不到半个月的时间，乌镇准备好了吗？初秋的枕水人家，又将以怎样的全新面貌迎接来自五湖四海的“网友”？近日，记者提前走进乌镇，在几个深深刻有互联网烙印的地标中，窥见了答案。

乌镇西栅景区

线上线下共精彩

“西市河水碧波荡漾，摇橹船开两岸人家。欢迎进入我们乌镇西栅景区的直播间！这边就是我们的老街啦，每年互联网大会期间，国内外大咖们争相打卡的网红小吃——萝卜丝饼、船头粽、定胜糕，在这里都能找到哦！”晚上8时，一位举着手机自拍杆的小伙子，边在景区里一路穿行，边和网友热情互动。

“他是我的同事，通过直播的形式，把最有乌镇特色的好风光，介绍给屏幕前的观众。”乌镇旅业品牌部工作人员告诉记者，受疫情影响，近两年实地到访西栅景区的游客数量有所减少，为了让更多的朋友感受到水乡魅力，乌镇想到了“主播线上带看”的办法。

这样的数字化传播思路，也延伸到了即将在景区内召开的世界互联网大会上——今年的大会将以“线下+线上”方式举行，除了来乌镇现场参会的嘉宾约1200人，还会以定向邀请、接受报名等方式，组织部分嘉宾线上参会。

“今年大会规模比往年要大，线上和线下参会嘉宾的会务保障工作都是重中之重，目前我们正紧锣密鼓开展各项准备工作，迎接大会召开。”大会筹备组相关工作人员告诉记者，为了方便线上线下嘉宾之间的交流，大会还将首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾可以轻松突破地理限制，共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。

乌镇人民公园

聪明小镇大门开

自从2014年首届世界互联网大会在乌镇召开、并宣布乌镇为永久举办地以来，“互联网”3个字就日益嵌入这座水乡小镇的基因。不少慕名到访的游客和参加互联网大会嘉宾，也很热衷于边走边看，寻找小镇的“聪明日常”，而这其中不能错过的地标之一，就是升级版的乌镇人民公园。

“今天菜价怎么样？明天天气怎么样？互联网大会的历史你知道吗？”记者对着“AI公园管家”大屏一连出了几道“考题”，聪明的“管家”都对答如流。公园工作人员沈悦告诉记者，这座始建于上世纪50年代的公园，在去年10月完成了数字化升级改造。目前，4.8万平方米的园区内，集合了AI人脸识别、物联网、智能化交互中台、5G等各类科技手段，拥有“AR动物园”“AI虚拟广场舞装置”“无人便利店”等23个互动性交互场景，可以满足各个年龄段的游园需求。

公园就像是小镇的缩影。全国首家互联网司法所、全省首家5G智慧法庭、24小时“法超市”、智能驾驶微公交……一个个数字化科技场景在乌镇先行先试，镇上的居民第一时间就能享受前沿的科技体验。

值得期待的是，今年互联网大会还将围绕生活体验、智慧生产、行业生态等多个场景，集中展示包括5G全域自动驾驶、智慧看护系统、数字牧场等在内的25项智慧化项目。同时，互联网科技成果展示馆将通过线上线下的方式，同步展示区块链智能巡检、纳米光刻与成像装置、融合型深海机器人等创新应用。

乌镇规划馆

网通天下迎客来

面前，流线型的白色列车疾驰而过；脚下，小桥流水人家倒映出秀美倩影；四周，墨笔流淌出古镇千年，浩浩汤汤奔涌而来。

置身于乌镇规划馆的360度弧形环绕式柔性屏间，记者看到一个个连接时空、穿越古今的发展故事正在不断上演。

据规划馆工作人员介绍，当前乌镇正在重点规划打造面积达31平方公里的“乌镇互联网创新发展试验区”。未来，乌镇将拥有“总部会展”“国际创新”“未来生活”“智能制造”4块核心功能区，把互联网治理和互联网产业提升到更高能级。

聪明的镇，智慧的城。世界互联网大会红利不断，也带动桐乡市数字经济风生水起。围绕乌镇互联网创新发展综合试验区，13个产业创新发展平台应运而生，海康智联、宇视科技、五疆发展等一大批创新型企业相继落户桐乡。截至目前，桐乡全市的高新技术企业和科技型企业的总量已经达到了1424家。

据桐乡市政府相关数据统计，2014年至今，桐乡数字经济企业数量增长了8倍多，达到2443家；数字经济核心产业产值增长了4倍多，接近165亿。

“隆隆隆隆”——伴随紧张有序的施工声，乌镇互联网创新发展综合试验区核心区域内，一座“乌镇之光”超算中心正拔地而起。

“这是浙江省首个大型超算中心！”桐乡市经信局数字经济科科长何琪浩的声音中洋溢着自豪，“它不仅可支撑省内的算力需求，未来还将联动国内各大超算中心，打造超算平台，实现辐射长三角乃至全国，甚至为全球客户提供算力服务。”

一“网”通天下，互联网带来的产业集聚和辐射效应在这片热土上不断显现——2021年世界互联网大会，乌镇准备好了。

(责编：崔元苑、吕骞)