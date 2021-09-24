本报记者 李 婕

近年来，江西省高安市工业机器人及自动化设备领域生产企业抢抓制造业数字化智能化转型升级新机遇，积极加大研发与应用，相继推出了高端装备、智能家居、新材料等产业所需的机器人产品，在实现自身发展壮大的同时也助力制造业转型升级。图为9月22日，高安市华士科技股份有限公司的员工在调试焊接机器人。

周 亮摄（人民视觉）

日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布《2020年全国科技经费投入统计公报》。数据显示，2020年研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破2.4万亿元，延续“十三五”以来两位数以上增长态势。《公报》显示，去年中国R&D经费投入再创新高，投入强度持续提高，其中企业的拉动作用进一步增强，为经济高质量发展积蓄创新动能。

R&D经费投入强度提高

R&D经费投入是衡量一个国家和地区科技活动规模与强度的重要指标。《公报》数据显示，2020年中国R&D经费投入总量达到24393.1亿元，比上年增长10.2%。

由于R&D经费增速比现价GDP增速快7.2个百分点，R&D经费投入强度（与GDP之比）达到2.40%，比上年提高0.16个百分点，提升幅度创近11年来新高。

从国际比较看，我国R&D经费投入也呈现稳中有进态势——

总量稳定增长。2020年，我国R&D经费总量约为美国54%，是日本的2.1倍，稳居世界第二；2016—2019年，我国R&D经费年均净增量超过2000亿元，约为G7国家年均增量总和的60%，成为拉动全球R&D经费增长的主要力量。

增速全球领跑。2016—2019年，我国R&D经费年均增长11.8%，增速远高于美国（7.3%）、日本（0.7%）等科技强国。

强度追赶加快。在世界主要经济体中，我国R&D投入强度水平已从2016年的世界第16位提升到第12位，接近OECD（经济合作与发展组织）国家的平均水平。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者表示，近年来，我国研发费用投入不断加大，创新被摆在现代化建设全局的核心位置。从过去“引进、消化、吸收、再创新”到如今越来越重视原创性、基础性研究，这将有利于中国在全球产业链中向中高端迈进，助力经济实现高质量发展。

企业拉动作用进一步增强

全国R&D经费投入创新高，区域之间协调发展态势也进一步巩固。

从省份看，R&D经费投入超过千亿元的省（市）有8个，分别为广东、江苏、北京、浙江、山东、上海、四川和湖北。

分区域看，中西部地区研发投入增势良好。2020年，东、中、西部地区R&D经费分别为16517.3亿元、4662.9亿元和3212.9亿元，分别比上年增长9.2%、12.0%和12.4%，中西部地区增速连续4年超过东部地区，追赶态势明显。

在各类活动主体中，企业拉动作用进一步增强。2020年，企业R&D经费18673.8亿元，比上年增长10.4%；占全国R&D经费的比重达76.6%，对全国增长的贡献达77.9%。

其中，规模以上工业企业R&D经费15271.3亿元，比上年增长9.3%；投入强度为1.41%，比上年提高0.09个百分点。重点领域R&D经费投入强度稳步提高，为关键核心技术攻关和产业基础能力提升创造条件。

在刘向东看来，当前企业发展面临新的市场环境，要想提高国际市场竞争力，就需要依靠创新，向“专精特新”方向发展。企业要在行业赛道上攻坚克难，有所突破，才能不被轻易替代。不少企业意识到创新的重要性，正加入到重视研发投入的队伍中来。

创新支持政策取得实效

鼓励创新、加强知识产权保护、研发费用加计扣除……全社会重研发重科创的氛围，离不开良好的政策环境。

国家统计局社科文司统计师张启龙介绍，相关政策支持效果不断显现。2020年，规模以上企业享受研发费用加计扣除减免税金额为2421.9亿元，比上年增长29.4%。规模以上开展研发活动企业占比为28.4%，比上年提高2个百分点。

“相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由75%提高到100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力和产业链供应链水平。”张启龙说。

根据全国财政决算数据，2020年国家财政科学技术支出为10095.0亿元。张启龙表示，未来，在继续扩大经费投入规模的同时，还需进一步优化经费投入结构，提高投入质效。

具体包含三个方面：优化政府资金投放，在保增长基础上，进一步向经济社会发展最迫切的重大需求集中、向重点领域关键行业倾斜，改进经费预算管理和拨付方式，发挥好“指挥棒”作用；发挥企业主体作用，鼓励企业进一步加大对原始创新和自主攻关的投入，通过组建创新联合体等方式强化产学研合作，提升“主力军”战力；健全全社会多元化投入机制，完善社会捐赠、风险投资、金融科技产品等资金来源渠道，大力发展新型研发机构，营造“多元化”生态。

(责编：胡永秋、杨光宇)