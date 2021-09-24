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四川省广安市4.31万农民工返乡创业

乡村聚人气 产业添活力

本报记者  王永战
2021年09月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　漫山遍野的蜜梨树，昂着头随风摇曳，仿佛在诉说丰收的喜悦。远处，一阵清脆的声音传来——“这是我们推出的认养蜜梨树，一年花120元，就可以认养一棵，收获时来采摘。”话音刚落，人群中就有人叫嚷：“我要认养！”

　　推荐蜜梨树的是四川广安华蓥市石堰墙村返乡创业青年李娟。得益于政策、资金、技术等多渠道支持，广安农民工返乡创业热潮涌动，如今，全市像李娟这样返乡创业人员已达4.31万人，为乡村产业发展注入了新动力。

　　搭建平台，助返乡创业起好步

　　说起返乡创业，李娟有一肚子话。2006年，年仅17岁的她从家乡前往深圳务工，因为勤快、好学，几年间从电商平台的客服专员成长为公司负责人。

　　李娟每年过年回家，都发现家乡一些特产销路不畅，好东西卖不上好价钱。她下决心改变这种状况，2018年毅然返乡创业。

　　创业之初，李娟遇到一道道难题：钱从哪里来？基地怎么种？物流中心怎么建？……就在她愁眉不展之际，2019年华蓥市建立返乡创业示范园，返乡农民工可通过自主建园或承包经营入园创业。

　　华蓥市人力资源和社会保障局局长白雪峰介绍，园区以“一分两统三免费”的方式为创业者提供支持，创业者分户经营，农投公司统一采购农资，统一销售产品，免费建设基础设施，免费提供技术服务，免费提供“广安蜜梨”品牌使用权。

　　“示范园搭建了一个很好的平台，大大降低了创业成本。”入驻示范园后，李娟通过“电商培训+销售”，带动30多户农民销售农产品5000多万元，发展起蜜梨和石榴红茶产业，吸纳周边60多个农民稳定就业。

　　白雪峰介绍，华蓥市以返乡创业示范园、产业园等为主要平台，已吸引2600多名乡亲返乡创建市场主体621个，实现年营业收入20亿元，带动2.7万多农民就业增收。

　　组织培训，扶持政策跟得上

　　2019年，浙江省帮扶的湖羊养殖项目落户广安市，广安区白马乡石河村村民游汉钟建起养殖场，引进了一批湖羊种羊。可是，由于养殖技术不过关，不少种羊相继死去。了解到实际情况后，人社部门主动联系游汉钟，让他参加致富带头人培训，学习湖羊养殖技术。

　　学成回来，游汉钟马上冲进养殖场。每天一大早，他钻进羊圈里，认真清扫；紧盯湖羊身体状况，看到哪只羊状态不好，便及时治疗。很快，游汉钟的养殖规模增加到200多头。“创业不容易，培训能提升创业成功率，太有必要了！”游汉钟感叹。

　　在广安区，有关部门已组织返乡创业培训27期，1000余人直接受益。

　　培训帮游汉钟的创业步入正轨，他的姐姐游中杰则依靠政策扶持，渡过了创业难关。

　　2014年，游中杰返乡创业，自建柠檬基地2000余亩，与中国柑橘研究所合作，产业发展顺利。“随着种植规模越来越大，公司的流动资金出现了困难。”游中杰说。

　　正在游中杰急得跺脚的时候，当地扶贫车间补贴资金及时拨付，在公司务工的7名脱贫户，每人每月也得到了800元的补助。“这些资金帮公司解了燃眉之急。”游中杰说。

　　如今，游中杰的公司已打开局面，柠檬销路不愁，带动周边700余户农户种植1万余亩，白马乡也成了远近闻名的柠檬之乡。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月24日 18 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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