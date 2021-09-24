赵 昊

机器人产业发展日益受到重视，“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调推动机器人产业创新发展。作为深入实施制造强国战略的重要一环，机器人产业正吸引着越来越多人的目光。

与科幻电影中高度智能、具有情感的机器人不同，现实中的机器人更多是一种自动执行工作的装置，以辅助人类完成重复、危险、精确的工作，在各行各业已实现应用：生产线上，机器人替代工人完成喷涂、组装等任务；矿井之下，机器人替代人们进行采煤、运输等工作。总体来看，机器人的应用可以纾缓人力短缺、保障安全生产。新冠肺炎疫情防控中，机器人的重要性进一步凸显，无人消毒、无人配送大显身手，助力疫情监测、阻断传播、保障民生。机器人，不再是人们印象中遥不可及的新奇事物，而已润物无声，渗透进日常生活的方方面面。

现在，中国机器人产业“正入万山圈子里，一山放过一山拦”，面临着一系列挑战。由于起步晚，中国机器人产业面临着关键技术短缺、高端供给不足等一系列问题，有被“卡脖子”的风险。相较技术短板，人才紧缺更值得关注：目前中国相关人才仍处于供不应求的局面，而机器人技术发展日新月异，倘若没有足够的本土研发人员支撑，只能亦步亦趋，无法真正做到领跑机器人产业。中国距离成为机器人制造强国仍道阻且长。

放眼未来，中国机器人产业发展也面临着前所未有的机遇。2020年中国机器人产业突破千亿元，技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强，行业应用深入拓展。一系列支持机器人产业发展的配套政策应运而生，也为机器人产业的良好、有序发展注入正能量。据权威机构预测，在未来一段时间里，中国机器人市场规模、市场需求仍将进一步增长，机器人产业发展将继续处于“黄金时代”。

挑战与机遇并存，中国机器人产业如何于危机中育先机？自主创新，就是对这一问题永不过时的回答。曾经，中国企业通过入股、并购国外相关企业以引进技术，试图以此在机器人产业迎头赶上甚至弯道超车。但这并不是长久之计，唯有自力更生，推动产、学、研、资全面融合，久久为功，才能使中国机器人产业不再受制于人，真正做大做强。

让自主创新不再是纸上谈兵，关键在人才。为推进相关人才有用武之地，政府、高校等各方应该加强协作：政府筑巢引凤，给予创业者政策、税收、贷款等优惠，促进研发成果落地开花、投入市场；高校积极发挥“传帮带”的作用，既应注重人才理论培养，也应注重人才职业技能培训，通过推荐相关企业、扶助自主创业等方式，推进相关专业学生尽早熟悉产业、熟悉市场，更好发挥自身知识才干。

当下，中国制造水平不断提升，正从中国制造向中国创造迈进。机器人产业是新的经济增长极和产业优化升级的重点领域。充分培育人才、关爱人才、激励人才，让人才充分涌流，机器人产业发展空间才会更加广阔、发展前景也会更加光明。

(责编：胡永秋、杨光宇)