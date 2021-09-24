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飞鹤“仓储物流高效协同能力”通过工信部两化融合管理体系认证

2021年09月24日08:56 | 来源：新华网
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原标题：信息化建设再结硕果，飞鹤通过工信部两化融合管理体系认证

　　近日，飞鹤“仓储物流高效协同能力”顺利通过工信部两化融合管理体系认证，这标志着飞鹤在推进信息化和工业化深度融合方面取得成效，企业两化融合迈上新台阶。

　　“两化融合”指信息化和工业化深度结合，是“中国制造2025”的战略核心任务之一。多年来，飞鹤积极响应国家两化融合号召，大力推进工业化与信息化的深度融合。

　　早在2010年以前，飞鹤就已经在工厂端进行信息化建设。从2012年开始，飞鹤正式向消费者提供溯源查询服务；2016年，飞鹤通过数据仓库、主数据等平台建设实现数据集成；2018年，飞鹤全面启动数字化升级，确立了“3+2+2”的战略布局，就是以智能制造、ERP系统建设、智能办公等“3”个具体IT项目为依托，以数据中台和业务中台“2”个中台为统一支撑，支持新零售和智慧供应链“2”个核心业务目标的实现。

　　2016年，飞鹤开始系统性地规划推进工厂端的数字化、智能化，通过接入MES系统（制造企业生产过程执行系统）、LIMS系统（实验室信息管理系统）和WMS系统（仓储管理系统），并对ERP系统进行升级，实现了4大核心系统的有效衔接和实时交互，达到更加精细化的质量把控。

　　飞鹤此次通过认证的“仓储物流高效协同能力”是WMS系统建设的关键能力之一，它通过建立自动化立体仓库、应用FLUX WMS系统，提高了从收货、出货到库存管理等各个环节的准确性，实现了仓库关键业务流程最优化，使操作效率和仓库利用率得到大幅度的提高。同时，通过WMS的应用及其与ERP系统的数据互通，公司管理人员可掌握库存的实时数据及作业的历史情况等，保障了作业效率最大化，实现了仓储管理与生产的高效协同，大大提高了生产效率，提升了企业核心竞争力。

　　目前，飞鹤在信息化方面的成果，赢得了行业尊重和社会认可，也获得了国内外有关部门和机构组织的肯定。此前，飞鹤就承担了国家工信部智能制造新模式应用项目，参与了工信部2020年工业互联网创新发展工程—工业互联网标识解析二级节点项目，入选了工信部“国家技术创新示范企业名单”“制造业与互联网融合发展试点示范企业”“全国大数据产业发展试点示范项目”等多项国家级示范项目，并且还拥有21项软件著作权，充分展现了飞鹤在信息化建设和应用方面的成绩。

(责编：董童、李源)

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