新华社北京9月25日电 题：更环保、更绿色——看中国推动绿色低碳出行

新华社记者樊曦、周圆

交通运输行业是推动绿色发展，实现碳达峰、碳中和的关键领域。近年来，我国交通运输行业积极推进绿色低碳转型，大力调整运输结构，推广新能源交通工具的使用，取得了积极成效。

“公交往哪跑，你说了算。”在山东菏泽，定制公交受到越来越多市民的欢迎。近年来，菏泽公交集团为了满足市民多样化的出行需求，有针对性地设立定制化的公交线路，目前开通的有校园线路、通勤线路等类型。

“公共交通优先”无疑是践行绿色出行的重要方式。去年，交通运输部和国家发改委联合印发《绿色出行创建行动方案》，明确通过开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，降低小汽车通行量，整体提升我国绿色出行水平。

推出定制公交线路、修建自行车专用路、加快新能源和清洁能源的推广……全国各地各部门积极响应，纷纷拿出新招、妙招。如今，绿色出行氛围愈加浓厚，绿色出行正在成为老百姓出行的习惯。据统计，截至去年底，城市公交、巡游出租车和城市物流配送车辆中新能源汽车数量分别达到46.6万辆、13.2万辆、43万辆。

今年5月底，雄安新区京雄高速公路河北段通车。据承建单位中交一公局集团项目负责人介绍，该项目安全环保要求高、标准化要求高、质量要求高。在智慧高速建设方面，京雄高速综合运用北斗高精定位、大数据、人工智能等新一代信息技术，还在全线设置了3700余根智慧灯杆，具备智能感知、智慧照明、节能降耗等功能。

高铁也是现代化“绿色交通”的重要标志，自2008年我国第一条设计时速350公里的京津城际铁路建成运营以来，一大批高铁相继建成投产。特别是党的十八大以来，我国高铁发展进入快车道，年均投产达3500公里，成功建设了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，在节能方面，高铁每人百公里能耗仅为飞机的18%和大客车的50%左右。在节地方面，与4车道高速公路相比，高铁占地仅为其50%，完成单位运输量占地仅为其10%。在环保方面，高铁二氧化碳排放量仅为飞机的6%、汽车的11%。2012年至2019年高铁增加的客运周转量与公路完成同样客运周转量相比，减少二氧化碳排放2320万吨。

此外，高铁运营释放的既有线货运能力，为增加铁路运量、优化运输结构创造了有利条件，促进了交通运输绿色转型发展。

与此同时，高铁采用电气化技术，其建设发展显著提高了铁路电气化率。目前，国家铁路电气化率达到74.9%；国家铁路燃油年消耗量已从最高峰1985年583万吨下降到目前的231万吨，相当于每年减少二氧化碳排放1256万吨。

民航方面，降低飞机油耗和碳排放是民航业绿色发展的核心任务。中国南方航空集团有限公司董事长马须伦介绍，近年来，南航从一杆一舵抓起，打造全流程飞行节能模式。

飞机落地时，何时放起落架有着大学问。起落架放得太早，阻力大、耗油；放得太晚，又影响安全。南航经过大数据测算得到了最佳高度。类似的节油点，南航目前一共测算出19个，覆盖起飞、巡航、下降等各个阶段，实现飞行全流程精细化管理。

据悉，2018年至2020年，南航共飞行节油12.7万吨，减少碳排放40.1万吨，吨公里油耗从0.2018公斤下降到0.1824公斤。

除了航空公司，机场也在悄然进行“绿色革命”。走进机场，一部手机便能一路通行，“无纸化”出行已经成为不少旅客习以为常的场景。

民航局数据显示，2019年至2020年，“无纸化”便捷出行为航空公司、机场节约纸张和投资成本4.3亿元，全行业有效减少碳排放8622吨，社会经济效益显著。

根据预测，“十四五”期间，全国将有超过20亿人次享受“无纸化”便捷出行服务，“无纸化”便捷出行将为旅客减少值机时间超过20亿小时。

新能源车辆的使用也为绿色发展作出重要贡献。截至去年底，全国机场新能源车辆使用占比接近1/5。以北京大兴国际机场为例，新能源车辆使用占比超过了4/5。在空气质量提升方面，共节省航油40万吨，相当于减少二氧化碳排放约130万吨，减少各种空气污染物约4800吨，机场的汽柴油消费强度显著下降。

(责编：岳弘彬、杨光宇)