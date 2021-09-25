人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“国家版权创新发展基地”落户四川天府新区

2021年09月25日19:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社成都9月25日电（记者李倩薇）2021成都数字版权交易博览会24日至25日在成都举行，“国家版权创新发展基地（四川天府新区）”于此间正式授牌，9家电视台发起成立“中国城市台数字版权产业联盟”。

　　在24日举行的成都数博会开幕式上，中宣部版权管理局局长于慈珂为“国家版权创新发展基地（四川天府新区）”授牌，天府新区成为继深圳前海、上海浦东之后全国第三家“国家版权创新发展基地”，将在版权经济领域先行先试、推进“放管服”改革，以点带面推动全国版权营商环境优化。

　　2021成都数博会聚焦“数字版权创新发展与成果交易”。“近年来，新闻出版、广播影视、广告设计、音乐动漫等在内的版权产业向网络迁移的趋势非常明显，网络版权产业已成为我国最具活力的新兴产业之一。”于慈珂说，必须高度重视版权产业数字化趋势，切实维护网络版权安全，要立足于内容、技术和商业的融合，推进版权产业的高质量发展。

　　今年6月发布的《中国网络版权产业发展报告（2020）》显示，2020年，我国网络版权产业市场规模首次突破1万亿元，达到11847.3亿元，同比增长23.6%。

　　会上，成都市广播电视台、长沙市广播电视台（集团）中广天择传媒股份有限公司、济南市广播电视台等9家电视台宣布成立“中国城市台数字版权产业联盟”，将共建内容版权的确权、交易、监测维权等高效、可信、可追溯的共享平台。

　　成都数博会至今已举办三届，达成100余个重大合作项目，促成“中国数字版权产业联盟”成立，推动“国家版权创新发展基地”建设落地，得到世界知识产权组织高度肯定。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
大美陕西 谱写高质量发展新篇章
　　初秋的黄土高原，绿意盎然、生机勃勃。位于我国内陆腹地的陕西，是古丝绸之路的起点，曾经络绎不绝的商队从这里出发，串串驼铃声在历史上书写辉煌。…
债券通“南向通”来啦！首个交易日成交金额约合人民币40亿元
　　人民网北京9月25日电 （记者杜燕飞）自9月24日起，内地与香港债券市场互联互通南向合作（简称“南向通”）正式上线运行。人民银行发布的数据显示，“南向通”首个交易日，共有40余家内地机构投资者与11家香港做市商达成了150余笔债券交易，成交金额约合人民币40亿元，涵盖了香港市场的主要债券品种。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部