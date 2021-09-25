新华社成都9月25日电（记者李倩薇）2021成都数字版权交易博览会24日至25日在成都举行，“国家版权创新发展基地（四川天府新区）”于此间正式授牌，9家电视台发起成立“中国城市台数字版权产业联盟”。

在24日举行的成都数博会开幕式上，中宣部版权管理局局长于慈珂为“国家版权创新发展基地（四川天府新区）”授牌，天府新区成为继深圳前海、上海浦东之后全国第三家“国家版权创新发展基地”，将在版权经济领域先行先试、推进“放管服”改革，以点带面推动全国版权营商环境优化。

2021成都数博会聚焦“数字版权创新发展与成果交易”。“近年来，新闻出版、广播影视、广告设计、音乐动漫等在内的版权产业向网络迁移的趋势非常明显，网络版权产业已成为我国最具活力的新兴产业之一。”于慈珂说，必须高度重视版权产业数字化趋势，切实维护网络版权安全，要立足于内容、技术和商业的融合，推进版权产业的高质量发展。

今年6月发布的《中国网络版权产业发展报告（2020）》显示，2020年，我国网络版权产业市场规模首次突破1万亿元，达到11847.3亿元，同比增长23.6%。

会上，成都市广播电视台、长沙市广播电视台（集团）中广天择传媒股份有限公司、济南市广播电视台等9家电视台宣布成立“中国城市台数字版权产业联盟”，将共建内容版权的确权、交易、监测维权等高效、可信、可追溯的共享平台。

成都数博会至今已举办三届，达成100余个重大合作项目，促成“中国数字版权产业联盟”成立，推动“国家版权创新发展基地”建设落地，得到世界知识产权组织高度肯定。

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