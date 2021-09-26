人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年世界互联网大会乌镇峰会聚焦数字文明

2021年09月26日20:19 | 来源：新华社
小字号

　　新华社杭州9月26日电（记者余俊杰、王俊禄）2021年世界互联网大会乌镇峰会26日在浙江省桐乡市乌镇开幕，来自一些国家政府、国际组织、行业机构、中外互联网企业、高校智库、科研机构的2000多名代表，以线下和线上等形式，共同围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”这一主题展开交流。

　　据悉，本次大会20个分论坛将围绕5G、人工智能、开源生态、下一代互联网、数据与算法等网络技术新趋势、新热点设置议题，回应各方对数据治理、网络法治、互联网企业社会责任、全球抗疫与国际传播等方面的普遍关切。

　　此外，大会期间举办的世界互联网领先科技成果发布，将有15项左右顶级互联网科技成果亮相；“互联网之光”博览会吸引了300余家中外企业积极参与，展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品；“直通乌镇”全球互联网大赛继续以创新创业竞赛形式，探索互联网发展的新技术、新模式、新业态。

　　今年大会首次推出“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示，并发布《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》蓝皮书。

　　大会由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办，会期为9月26日至28日。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
免费！国庆假期出行必看，请收好这份攻略
　　2021年国庆节假期即将到来，根据国务院有关通知要求，全国收费公路继续对7座及7座以下（含7座）小型客车免收车辆通行费。具体免费时段从10月1日00：00开始至10月7日24：00结束。…
世界互联网大会蓝皮书发布：2020年中国数字经济规模达39.2万亿元
　　人民网乌镇9月26日电 （记者王震）9月26日，世界互联网大会蓝皮书在大会期间发布，包括《世界互联网发展报告2021》和《中国互联网发展报告2021》两方面内容。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP的38.6%，保持9.7%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部