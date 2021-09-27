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首届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会开幕

陈竺发表主旨演讲

2021年09月27日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报银川9月26日电  （记者刘峰）全国人大常委会副委员长陈竺26日上午在首届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会开幕式上发表主旨演讲。

　　陈竺表示，中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会，是党中央、国务院赋予宁夏的重大使命，是目前中国第一个以葡萄酒为主题的国家级展会。他指出，要以建设宁夏国家级的葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区为载体，积极推动中国葡萄酒及葡萄酒文化“走出去”。要坚持绿色发展，把葡萄酒产业发展纳入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，形成产业区、生态区、旅游区空间融通、内容延伸、功能互补的发展格局。

　　本次博览会由农业农村部、文化和旅游部、中国人民对外友好协会、宁夏回族自治区人民政府共同主办。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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