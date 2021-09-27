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中国农业科学院实施“强种科技行动”

力争到2030年实现粮食作物品种高产优质与自主可控

2021年09月27日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月26日电  （记者蒋建科）26日，中国农业科学院在海南省三亚市南繁硅谷正式发布“强种科技行动”中长期发展目标与重点任务，揭牌成立中国农业科学院研究生院南繁学院，并与三亚市政府签署种业创新实验室共建协议。

　　中国农科院党组书记张合成介绍，“强种科技行动”的核心是实施“种业自主创新攻关、种业企业创新能力提升、种业科技平台建设”三大行动，聚焦“强基础理论、强核心技术、强种质保护、强重大品种、强粮食单产、强种源自给”等目标，为实现“种业科技自立自强、种源自主可控”和打好种业翻身仗提供有力支撑。

　　中国工程院院士万建民表示，“强种科技行动”将分阶段实现水稻、小麦、玉米、大豆四大作物，以及杂粮、蔬菜、油料、畜禽等种业发展目标。力争到2030年，实现粮食作物品种高产优质与自主可控、四大作物单产水平和品质稳步提升。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 05 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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