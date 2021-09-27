本报上海9月26日电 （记者谢卫群）以媒体融合为主题的国家级产业投资基金——央视融媒体产业投资基金9月26日在上海成立。

央视融媒体产业投资基金由中央广播电视总台所属中国国际电视总公司，以及中国电信、中国文化产业投资母基金等26家企业共同发起设立，总规模100亿元，首期规模37亿元。基金主要投向5G、超高清、人工智能、云计算、区块链等前沿技术应用，扶持新媒体、新业态，全方位推进效益提升。

这一基金的成立是“文化+金融”融合模式的一次创新突破。该基金将有助于促成更多文创产业创新成果、进一步打响“上海文化”品牌。上海将全力支持基金在沪发展，创造良好环境，提供优质服务，助力基金发挥对产业发展的引导作用、对媒体创新的示范作用、对国际传播的支持作用。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 15 版）

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