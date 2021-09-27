本报电 今年以来，中国银行把反诈拒赌作为金融报国、金融为民的务实举措之一，切实担负起守住群众“钱袋子”的责任。该行以“早发现、快阻断、控损失”为目标，成功开发电信网络诈骗及涉赌模型，建立“总行—分行—支行—柜员”联动指挥体系，及时通报新型诈骗手段，提升员工风险判别能力。上半年，该行员工主动识别、劝阻客户受电信诈骗转账汇款530余起，拦截资金8000余万元，紧急止付资金1000余万元，网点柜台对电信网络诈骗的拦截率超过90%。中国银行有关部门负责人介绍，针对电信网络诈骗形式不断变换、手段不断更新的特点，该行正组织研发新一代风险预警识别系统，综合运用大数据、云计算、人工智能等金融科技，对银行账户的开立、使用、退出进行全周期管理，不断提升风控预警智能化水平，努力构筑一道反诈拒赌的数字“防护墙”。

（袁亚谦）

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 18 版）

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