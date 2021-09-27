人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“中国科技之路”丛书推出

科技选题进入主题出版

朱琳君  付  楠  蒋建科
2021年09月27日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，中宣部主题出版重点图书“中国科技之路”丛书推出。该丛书由中国编辑学会主持策划组编，全书共15个分卷。从“两弹一星”伟大成就到屠呦呦获得诺贝尔奖，从“一个小麦品种挽救了大半个中国”到“中国苹果走向世界”……该书用生动而朴实的语言，讲述了科技成就背后鲜为人知的故事，书写了科技工作者勇攀高峰、追求卓越的奋斗历程。

　　2019年，时年88岁的出版家周谊提出设想：策划一套丛书，来系统展示新中国科技事业发展的光辉历程。中国编辑学会会长郝振省也被深深打动：“当年提出‘863计划’，不正是由王大珩、王淦昌等几位老科学家提议的吗？中国编辑学会完全可以抓住契机，针对科技出版碎片化的现状，集成化、系列化地推出一套覆盖多学科多领域的科普丛书。”

　　中国编辑学会迅即组织有关专家，经过充分论证，策划了“中国科技之路”出版选题。中国编辑学会随即成立了丛书编委会和出版工作委员会，每卷均由两院院士担任主编，相应学科带头人或行业专家负责编撰工作。

　　主题出版的标准高、任务重、时间紧。自立项以来，“中国科技之路”丛书编委会和出版工作委员会组织召开了20余次线上、线下讨论会、论证会和审稿会，确保丛书的出版质量。最终，丛书以编校差错率远低于万分之零点五的行业标准，在今年圆满完成出版。

　　“中国科技之路”丛书集中反映了在中国共产党领导下，我国在15个有代表性的科技领域取得的辉煌成就。在内容上，丛书聚焦前沿技术领域、重要科技成果，体现科技支撑民生改善，展现时代创新精神，同时偏重科普，具有较强的可读性。中国编辑学会常务副会长胡国臣表示，“中国科技之路”丛书还将制作成儿童绘本，并力争翻译成外文版发行。

　　郝振省认为，科学技术在当今国际竞争中愈发重要。此次科技出版物进入主题出版，必将激励广大科技工作者和读者传承和发扬科学家精神，为建设世界科技强国作出新的更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月27日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
　　人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
以会展产业助力转型升级 中铁会展公司挂牌成立
　　人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部