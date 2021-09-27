朱琳君 付 楠 蒋建科

近日，中宣部主题出版重点图书“中国科技之路”丛书推出。该丛书由中国编辑学会主持策划组编，全书共15个分卷。从“两弹一星”伟大成就到屠呦呦获得诺贝尔奖，从“一个小麦品种挽救了大半个中国”到“中国苹果走向世界”……该书用生动而朴实的语言，讲述了科技成就背后鲜为人知的故事，书写了科技工作者勇攀高峰、追求卓越的奋斗历程。

2019年，时年88岁的出版家周谊提出设想：策划一套丛书，来系统展示新中国科技事业发展的光辉历程。中国编辑学会会长郝振省也被深深打动：“当年提出‘863计划’，不正是由王大珩、王淦昌等几位老科学家提议的吗？中国编辑学会完全可以抓住契机，针对科技出版碎片化的现状，集成化、系列化地推出一套覆盖多学科多领域的科普丛书。”

中国编辑学会迅即组织有关专家，经过充分论证，策划了“中国科技之路”出版选题。中国编辑学会随即成立了丛书编委会和出版工作委员会，每卷均由两院院士担任主编，相应学科带头人或行业专家负责编撰工作。

主题出版的标准高、任务重、时间紧。自立项以来，“中国科技之路”丛书编委会和出版工作委员会组织召开了20余次线上、线下讨论会、论证会和审稿会，确保丛书的出版质量。最终，丛书以编校差错率远低于万分之零点五的行业标准，在今年圆满完成出版。

“中国科技之路”丛书集中反映了在中国共产党领导下，我国在15个有代表性的科技领域取得的辉煌成就。在内容上，丛书聚焦前沿技术领域、重要科技成果，体现科技支撑民生改善，展现时代创新精神，同时偏重科普，具有较强的可读性。中国编辑学会常务副会长胡国臣表示，“中国科技之路”丛书还将制作成儿童绘本，并力争翻译成外文版发行。

郝振省认为，科学技术在当今国际竞争中愈发重要。此次科技出版物进入主题出版，必将激励广大科技工作者和读者传承和发扬科学家精神，为建设世界科技强国作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月27日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)