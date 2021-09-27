原标题：阿里云张建锋：数字技术要服务好实体经济

9月27日，在2021年世界互联网大会·工业互联网的创新与突破论坛上，阿里云智能总裁张建锋出席并发表主题演讲。他表示，数字技术的变革才刚刚开始，阿里云作为数字技术的提供商，将进一步扎根各行各业，利用数字技术扎扎实实服务好实体经济。

以工业互联网的实践为例，张建锋表示，数字技术支撑了未来工厂从从单一的设备智能化、到车间式智能、再到工厂整体智能，最后迈向供应链和产业链高效协同。而浙江更进一步，把社会资源、政府资源和企业资源通过产业大脑平台进行更高效的协同。

在数字技术应用到工业的四个层次中，首先工厂要让设备能够被感知，通过AIoT的模块组件，把普通的生产设备变得数字化。同时，对于比较复杂的领域需要建立知识图谱。

他举例说，国家电网有几十万种设备，这些设备故障之后怎么维修，以前是依赖于人，现在可以通过知识图谱快速诊断。在一汽，设备何时故障也能被预测，这样工厂才能合理进行备用品的库存管理。

其次是流程的优化决策，特别是生产环节多的企业，例如垃圾焚烧工厂，需要非常多参数调节去优化焚烧炉的控制，以前只能依靠人的经验判断，现在数据收集后客户以用智能算法来辅助决策。

第三是工厂整体的效率优化，从订单开始到客户交付，把生产、供应、管理等全流程的数据汇集，进行整体优化。例如三一重工每天可以采集PB级别的数据，汇集到数据中台，进行全流程的优化控制。

最后是供应链和产业链的高效协同，通过云钉一体的基础设施，链接上下游供应链，加速创新。其中一个重要趋势是低代码。张建锋认为，工业互联网需要大量系统建设，过去这项工作是IT服务商解决，但最清楚应该建一个怎么样的信息系统的人，应该是这个岗位上的员工。低代码开发平台能够让这些最懂业务的人，不用懂代码就能开发系统应用，提高协同和创新效率。

作为数字技术的提供商，张建锋表示，阿里云将进一步做好技术支撑，扎根各行各业，利用数字技术扎扎实实服务好实体经济，协助企业、社会和政府提高产业协同和效率。

(责编：董童、李源)