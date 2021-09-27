新华社杭州9月27日电 题：追光数字文明 推动科技向善——在乌镇洞察世界互联网发展“晴雨表”

新华社记者

脚下是青阶石板，一条条铺陈成古朴的“代码”；眼前是一掌方屏，在数字世界可畅行西东。

从绵延数千年的农业文明，到奔涌数百年的工业文明，再到加速迭代的数字文明，人类不断攀登文明发展的新高度。

“数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。”习近平主席在致2021年世界互联网大会乌镇峰会的贺信中指出。

消除“数字鸿沟”、推动“科技向善”，迈向数字文明新时代呼唤更多正向动能。2021年世界互联网大会乌镇峰会上，“携手构建网络空间命运共同体”“让数字文明造福各国人民”等时代强音，已形成更加广泛的共识。

炫酷数字应用，融入百姓柴米油盐

小桥流水、桨声灯影、白墙黛瓦……有超过千年建镇史的水乡乌镇恬静闲适如常。自与一场互联网盛会“邂逅”，一个与世界联动的互联网小镇就此沸腾。

作为体验互联网前沿科技成果的窗口，每年的“互联网之光”博览会都人流如织。

不设驾驶位，配置超大曲面屏、智能控制台、高等级自动驾驶，百度汽车机器人展示了未来出行的模样；坐在5G智慧矿山电铲驾驶座舱，动动手指，就可以在室内实现远程操控矿山作业；中国移动“5G+自由视角”互动区，一名身着民族服装的少女凌空跃起，现场48台超高清摄像机实时捕获影像，快速合成可360度旋转的视频特效……

互联网的“光”照进生活，连接未来。

6年前启用的乌镇互联网医院，如今已“飞入寻常百姓家”。“慢性病在网上问诊，3年了，基本不用跑医院。”55岁的乌镇居民张先生患高血压、高血脂已有15年，他如今已习惯在网上寻医问药。截至6月，我国互联网医院已达1600多家。

以数字为基础的系统化变革，人人都是参与者。

居家生活中，智能家居、未来社区、智慧物业，让百姓的住所变得更“聪明”；政务服务中，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”成为趋势，逐步实现政务服务“掌上办”“指尖办”；日常购物中，山沟里的特色农产品经“网红”直播推介变得供不应求，网约车司机、网络主播等新职业不断涌现；网络监管中，针对“二选一”“大数据杀熟”等12类违法行为，智能监管平台可及时发现、靶向消除平台经济风险隐患……

《中国互联网发展报告2021》指出，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿人，互联网普及率达到71.6%。

城乡之间的“数字鸿沟”正在缩小。2020年，中国的数字乡村工作目标如期完成，全国农村已部署1.37万个4G基站，行政村通光纤率和4G覆盖率均超98%。截至2020年，全国农村网络零售额达1.79万亿元，已建设运营益农信息社45.4万个。

中国电信集团有限公司董事长柯瑞文表示，未来要加快供给侧结构性改革，以数字化促进个人生活更加个性化、多元化，家庭生活更加方便舒适、快捷安全，产业发展更加高级、高效、健康而可持续，社会治理更加高效而亲民。

数字科技加持，赋能高质量发展

生产线上不断“吐”出玻璃纤维成品，机器人完成包装、贴标等步骤……置身位于浙江桐乡的巨石集团“未来工厂”，数字化带来的改变随处可见。“乌镇之光”超算中心、华为5G+创新中心、乌镇5G智慧农场、新凤鸣5G智慧工厂等项目纷纷落户乌镇所在的桐乡。世界互联网大会让这里乘“数”而上，站到高质量发展的风口。

从趋势看，互联网不断拓展新疆域，已经对产业发展、经济结构、社会生活和国际格局产生深刻影响。当前互联网发展跃升到全面渗透、跨界融合的新阶段，数字技术深度改造生产函数并不断创造新业态，为各国带来新的发展机遇。

26日，14项世界互联网领先科技成果在乌镇发布。互联网科技在5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等领域不断演进，成为推动数字变革的核心力量。

尽管新冠肺炎疫情全球蔓延带来巨大挑战，但去年的知识产权申请数量仍然稳定。世界知识产权组织总干事邓鸿森说，其中中国以超过6.8万件的申请数量，再次登顶国家排行榜，较2019年增长16%，“在这些专利中，有关计算机技术的专利申请数量仍然是最高的”。

在新冠肺炎疫情的冲击和全球经济下行的双重影响下，中国数字经济仍保持蓬勃发展态势。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，保持9.7%的同比增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

“要坚持融合发展，推进智能制造。”小米科技创始人、董事长雷军在开幕式演讲中表示，科技企业要积极抢占浪潮之巅，坚持用互联网思维推动中国制造业，带动上下游合作伙伴，共同探索智能制造新经济发展模式，全力提升“中国制造”的技术实力与品牌形象。

追光数字文明，谋求人类共同福祉

“当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际社会迫切需要携起手来，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，抓住机遇，应对挑战。”习近平主席在贺信中指出。

世界正经历百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业变革加速推进，数字经济成为世界各国应对新冠肺炎疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择。

中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，今天我们正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口，5G的诞生加速了新型信息基础设施的泛在部署，推动了信息技术、数据要素的深度应用，“数智生产力”应运而生。这一进程不仅带来数字经济的蓬勃发展，也将推动人类文明迈向新的更高的台阶。

科技向善是人类命运共同体的内在要求，这在世界互联网大会期间引发广泛共鸣。

当前数字化生存已经成为现实，“数字鸿沟”成为一种新的全球性不平等现象。联合国副秘书长刘振民认为，弥合这一鸿沟是当务之急。充分利用利益相关伙伴提供的资源，有助于加大数字基础设施和能力建设方面的投入力度。

“这一阶段的‘数字鸿沟’，不再局限于数字技术的发展和使用方面，而在于不同群体在获取、处理、创造数字资源等方面的差异。基于这一现实，更要平衡发挥平台的规模效应和防止平台滥用市场力量之间的关系。”中国工程院院士邬贺铨表示。

据全球移动通信系统协会统计，过去5年全球已经填补了10亿多人的网络覆盖缺口，然而全球仍有38亿人无法上网。

全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄说，只有通过合作、协作和创造，才能解决“数字鸿沟”这个紧迫的挑战。

当数据成为重要的生产要素时，它的安全不仅与个人利益密切相关，同时也和整个社会利益息息相关。

“要形成面向数字化的安全体系，为数字文明保驾护航。”360集团创始人、董事长周鸿祎认为，要用数字化思维重塑网络安全，构建新战法、新框架和新能力，守护网络空间命运共同体。

会场内外、线上线下形成的广泛共识，通过乌镇之窗传递给全世界——中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。（记者何玲玲、袁震宇、王俊禄、余俊杰、黄筱）

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