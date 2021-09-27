针对当前供电形势，国家电网公司今天（27日）表示，将全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况。

强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并；

统筹调配资源，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力；

加强用电情况监测，全力做好居民生活用电保障，服务好用户，回应好关切；

严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，全力维护供用电秩序稳定；

严格落实供电保障责任，完善各项应急预案，加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

(责编：岳弘彬、郝江震)