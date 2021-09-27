原标题：以数治,促质变,创智变,探索数据治理践行之道

9月25日,第三届数据治理峰会在上海召开。

当下,数据治理作为数字化转型的基础,正成为数字化变革中的焦点和主战场。本届数据治理峰会以“数治·智变”为主题,与会嘉宾包括中国工程院院士沈昌祥,国际数据管理协会中国分会(DAMA China)主席汪广盛,北京大学新一代信息技术研究院特聘研究员柳峰,亿信华辰董事长王琰,亿信华辰总经理谢小茜,亿信华辰首席运营官毛大群,DAMA中国理事、中国数据工匠俱乐部发起人蔡春久,DAMA中国理事黄万忠,以及众多数据治理行业专家大咖、企业CIO汇聚一堂,共议数据治理践行之道,推动政企数据治理体系和治理能力现代化建设。

今年9月,《数据安全法》作为数据安全的第一部专门法律正式实施,将为数字经济发展提供安全保障。作为本次峰会的重头戏,中国工程院院士、网信办专家咨询委员会顾问、国家保密战略专家咨询委员会主任委员、国家信息安全等级保护专家委员会主任委员沈昌祥院士通过远程连线,发表了题为《开创安全可信数字经济新生态》的主旨报告,从计算机信息系统、信息安全体系结构、系统软件安全、网络安全等方面,对安全可信数字经济进行了专业的解读。

在数字经济框架下,越来越多的企业开始了解并推行大数据治理。亿信华辰总经理谢小茜致辞时指出,在数字经济时代,数据成为重要的生产要素。亿信华辰不仅在数据治理研发上努力钻研,也积极推进产学研深度融合,未来将持续以先进的数据智能技术进行赋能,帮助企业提高数据管理水平,在数据治理领域为政企客户提供值得信赖的信息化服务。

此次峰会的主题定为“数治·智变”,旨在以数治,促质变,创智变。亿信华辰首席运营官毛大群为大家带来《全域数治智变革新》主题演讲,指出数据已经成为国家战略性的资源,数字化、数字经济已成为当下我国经济发展的重要发展引擎。他分享了亿信华辰自2006年成立之初布局大数据领域,以数据质量管理为起点,于2012年正式全面进入数据治理领域,经过近10年的打磨和沉淀,形成的一整套从战略规划,到组织流程,再到落地实施的方法论。

数据成为数字经济时代涌现的新型生产要素,是驱动数字经济发展的“助燃剂”。北京大学新一代信息技术研究院特聘研究员、中国数字经济百人会专家委员会委员柳峰为大家分享了《数据要素视角下的新数据治理》,指出数据要素的流通面临着确权难、定价难、流通难、运营难、监管难等难题,呼吁业界携手在思维、技术、机制、协同模式等方面取得突破。

做好数据治理,除了专业的知识体系和方案,也离不开成熟的数据治理工具。亿信华辰数据生态事业部总经理王欢以《韧性生长,共筑数据治理新生态暨睿治V3.0发布》为主题,分享了亿信华辰数据治理产品的新功能、新亮点。

在数据治理过程中,常常面临数据无法共享交换、数据无法资产化等痛点。华致酒行信息部总监付振莹带来《华致酒行数据中台践行之道》的演讲,分享了华致酒行如何利用睿治数据治理平台,激活数据价值,盘活数据资产的成功经验。

随着我国经济由高速增长转向高质量发展阶段,国家已将生态文明建设纳入国家战略发展布局,坚持贯彻“绿水青山就是金山银山”的新发展理念。中兴网信研发总监陈友雄通过《大数据治理和数据分层治理架构》的主题演讲,分享了在智慧环保领域携手亿信华辰取得的成果。

金融数据积累时间长、体量大,同时,在业务经营管理过程中引入了大量的外部数据,形成了大数据。为保障数据质量,迫切需要深入开展大数据治理。DAMA中国理事黄万忠分享了《金融数据安全管理的实践》主题演讲。

独行快,众行远。数据治理的成功实践离不开生态环境的经营。华为云生态合作总监韩啸发表《聚力共赢,做智能世界黑土地》主题演讲,分享了华为与亿信华辰的联合创新实践,并对未来与生态伙伴进行深入合作进行了展望。

本次峰会，参会嘉宾对数据治理的理念、机制、挑战、技术、工具、生态、实践等全方位的解读,刷新数据治理最前沿认知的同时,也开启了数据治理产业链新一轮合作共赢的新里程。

(责编：赵超、陈键)