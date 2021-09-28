本报记者 韩 鑫

9月26日至27日，以“以人为中心的可持续发展”为主题的第二届可持续发展论坛在北京举行，来自31个国家和地区、26个国际组织的近500名嘉宾通过线上线下方式参与，共商全球可持续发展大计、共谋人类可持续发展未来。

当前，百年变局和世纪疫情叠加交织，实现可持续发展面临哪些新挑战，如何加快落实联合国2030年可持续发展议程？围绕这些重大议题，各国政要、企业负责人和智库代表展开研讨。

中国为全球减贫作出重大贡献，加速推动全球可持续发展进程

作为联合国2030年可持续发展议程的首要目标，消除贫困既是中国人民的不懈追求，也是全世界人民的共同奋斗目标。

论坛发布的《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2021）》指出，2020年底，中国如期完成脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

中国历史性地解决了绝对贫困问题，是对全球减贫事业和人类发展的重大贡献。“当前世界正处在一个十字路口，新冠肺炎疫情使得全球大约1.2亿人重返贫困，不平等现象在很多国家内部及国家之间有所加剧，只有团结、创新和变革才能应对挑战。”联合国秘书长古特雷斯表示，赞扬中国在落实2030年可持续发展议程中所取得的进展，中国提前实现脱贫攻坚的胜利将使其他国家从中受益。

“中国成功地解决了绝对贫困问题，为实现全球可持续发展提供了最佳经验。”联合国亚太经社会执行秘书阿里沙赫巴纳说，我们需要共同合作、携手促进可持续发展。

疫情影响全球可持续发展，团结协作才能有效应对挑战

由于新冠肺炎疫情影响，全球可持续发展正面临严峻挑战。

“疫情带来不少工作岗位流失，世界经济不稳定性、不确定性有所增加，发展鸿沟和不平等问题进一步加剧。”国务院发展研究中心党组书记马建堂认为，有效应对这些挑战，需要国际社会携起手来，共同推动可持续发展，共同推动联合国2030年可持续发展议程的实现。

谈及中国在疫情应对和全球抗疫合作上取得的进步和所作的贡献时，不少嘉宾纷纷点赞——

在清华大学万科公共卫生与健康学院院长、世界卫生组织前总干事陈冯富珍看来，国际合作以及团结是应对疫情的最有力武器。在这方面，中国政府表现优异，一方面采取措施防控疫情、促进经济复苏；另一方面，加快疫苗研发生产，并提供给更多发展中国家。

“中国能有效应对疫情，得益于其一贯致力于改善民生福祉。”剑桥大学耶稣学院中国中心主任彼得·诺兰指出，疫情防控期间，中国实行了严格的防控举措，叠加其在5G等新技术方面的卓越成就，发起了一场对病毒的人民战争，取得了显著成绩。

世界卫生组织驻华代表处代办乔建荣分析，中国能够经受住此次疫情考验，得益于近十年来，中国政府在经济发展的同时，持续不断地投入公共卫生体系，推进全民健康覆盖。

中国工程院副院长、北京协和医学院校长王辰提出，从长远看，健康支出是正向的社会产出，能提升民生福祉、拉动经济发展，应将卫生投入作为发展指标，促进以人为中心的可持续发展。

中国实现碳达峰、碳中和目标为可持续发展开辟新路

促进人与自然和谐共生是可持续发展的重要内涵。近年来，气候变化深刻影响着人类生存和发展，成为国际社会共同面临的严峻挑战。

“面对气候变化挑战，中国提出实现碳达峰、碳中和的目标，既是作为负责任大国的郑重承诺，更是中国自身经济社会发展全面绿色转型的内在要求。”全国政协经济委员会副主任刘世锦认为，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。

全球能源互联网发展合作组织秘书长伍萱提出，中国实现碳达峰、碳中和目标为推动能源转型、实现可持续发展开辟了新路。

以绿色转型促进可持续发展，更多企业在行动。“企业是绿色发展的重要践行者，履行环保责任、规范环境行为、引导行业自律都离不开企业。”中国远洋海运集团董事长许立荣说，将积极响应相关政策，加强保护海洋生物多样性，打造绿色航运。

生态环境部部长黄润秋表示，展望未来，中国将以实现减污降碳协同增效为抓手，促进经济社会发展全面绿色转型；以解决群众身边突出生态环境问题为重点，切实维护人民群众生态环境权益；以推动构建人类命运共同体为己任，努力为全球可持续发展作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)