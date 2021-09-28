李函林

原标题：共谋数字文明新形态 共享科技发展新机遇——来自2021年世界互联网大会的观察

桨声摇橹与思想碰撞，小桥连廊与万物互联，典雅醇美的艺术人文气息与务实求真的科学气质融合在一起……在这里，诉说着科学与文化的重逢。

数字新科技、应用新场景、蓬勃新业态、治理新理念……各项新成果在2021年世界互联网大会乌镇峰会闪亮登场，与会嘉宾纷纷表示，面对数字文明时代新未来，推动数字共生、共创、共荣，让数字文明成果更好地惠及人类发展。

着眼长远 共话文明未来

走进乌镇，“互联网之光”博览中心等现代地标建筑与古朴深沉的京杭大运河交相辉映……在这里，古老和新锐、科技和人文激荡着。

世界互联网大会，既是科技盛宴，也是文化盛宴。徜徉在这艺术与科学的天地里，洞悉中国互联网发展的密码。

傍晚时分的乌镇。新华社记者 黄宗治 摄

以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的世界互联网大会在乌镇召开，线下和线上近2000名代表集思广益，在人类社会由工业文明迈向数字文明进程中，共同展望人类社会文明新形态，把握科技革命发展新机遇。

“数字文明”是时代发展的新脉络。古往今来，每一次文明的演进，都是技术驱动下人类文明之树的突破性成长。在这一过程中，新基础设施的普及是根茎，生产力的跃升是主干，经济、社会、文化等方方面面的进步是丰硕的果实。

“十四五”规划提出，迎接数字时代，激活数字、数据要素潜能，推进网络强国建设。作为新型基础设施，5G建设正在提速。数据显示，截至2021年6月，中国5G基站总数达到96.1万个，占全球的70%以上。

“我们正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口，5G的诞生加速了新型信息基础设施的泛在部署，推动了信息技术、数据要素的深度应用。”中国移动通信集团有限公司董事长杨杰说，“数智生产力”应运而生，不仅带来数字经济的蓬勃发展，也将推动人类文明迈向新的更高的台阶。

数字文明正引领新时代文明的跃迁，擘画互联网的美好蓝图。赛迪智库数据显示，2020年，中国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域的投资规模约为1万亿元。

一系列数据，汇聚成了中国经济发展的澎湃动力。

“作为数字文明的重要推动力量，科技企业是数字技术的创新者，是数字经济的实践者，更是数字文明的受益者，必须承担起对社会发展、对文明进步的历史负责。”小米科技董事长雷军在乌镇峰会的开幕式上说。

数字文明不是以邻为壑，而是众人拾柴、美美与共。“数字文明新时代是人类文明迈向更高阶段的时代，需要秉持开放包容心态，与产业链、生态圈、国内外共同努力，推动数字共生、共创、共荣，让数字文明成果更好地惠及人类发展。”中国电信集团有限公司董事长柯瑞文说。

欲致其高，必丰其基。持续存在的数字鸿沟是国际社会面临的挑战，弥合这一鸿沟是当务之急。与会者纷纷表示，迈入数字文明时代需要新的基础设施，5G、千兆光纤、云等新型信息基础设施可提供连接、算力、算法和平台服务等能力。此外，完善有数字文明特点的产品服务。顺应美好生活的需求，以数字化促进个人生活更加个性化、多元化。这些将成为中国数字经济崛起的有力支撑。

在世界经济形势深刻变革、全球疫情仍在蔓延的当下，乌镇，再一次点亮了互联网之光——站在经济社会发展、人类文明进步的高度，打造更好造福世界人民的精神家园。

聚焦前沿 紧贴现实热点

在数字文明的图景中，创新无疑是最亮的底色。

新一代智能终端操作系统HarmonyOS 2，阿里巴巴平头哥RISC-V芯片，百度“未来之路”智能体验，卡巴斯基实验室端点检测与防御系统、中科曙光硅立方浸没液冷计算机等……一大波正在照进现实的创新科技，为与会者带来智能生活新体验，也展现着数字经济的未来愿景。

在华为展区，新一代智能终端操作系统HarmonyOS 2让在场观众体验到人、车、家一体的全场景智慧生活图景。

“传统的物联感知是割裂式的，比如不同家电设备控制需要下载多个APP，这些分散的终端无法实现直接互联互通。为了解决类似问题，鸿蒙能够为不同设备的智能、互联与协同提供统一语言。为众多应用在不同的终端之间实现协同。”华为展台负责人田永强告诉记者。

9月25日，观众在“互联网之光”博览会百度公司展台参观无人驾驶汽车。新华社记者 黄宗治 摄

步入乌镇市区，随时随地感知创新科技的脉动。互联互通的互联网思维织入千年水乡，大数据、人工智能、云计算、5G等数字技术蓬勃发展，这里的一切，诠释着“未来已来”。

“今天菜价怎么样？”在乌镇人民公园的入口处，一块电子屏吸引记者上前互动，话音刚落，屏幕上便清晰列出各类菜品价格。记者对着“AI公园管家”大屏一连出了几道“考题”，聪明的“管家”对答如流。这座始建于上世纪50年代的乌镇人民公园，在去年底完成了数字化升级改造。园区内集合了AI人脸识别、物联网、智能化交互中台、5G等各类科技手段，拥有23个互动性交互场景。

互联网犹如柴米油盐浸润乌镇的生活。大会参会人员在入口处“刷脸”，几秒内体温、健康码、参会信息等在屏幕上显现，参会者很快就能完成身份认证；街头362套智慧路灯智能感知“阴晴冷暖”，可自动开关、调控明暗度、还能及时广播重要信息；窨井盖一旦发生位移或破损，会自动发出“求救”信号，确保行人安全。

智慧乌镇，逐渐成为中国互联网发展成就的新样本和展示窗。全国首家互联网司法所、全省首家5G智慧法庭、24小时“法超市”、智能驾驶微公交……一个个数字化科技场景在乌镇先行先试，刻出了数字文明的清晰轮廓，让游客和当地市民“尝鲜”智慧生活。

与此同时，HarmonyOS 鸿蒙操作系统、北斗全球卫星导航系统建设和应用、“天通一号”卫星移动通信应用系统等14项科技成果获得“世界互联网领先创新成果”。这些成果和技术，蕴含着人工智能在生活领域中的无限创新可能，将成为推动产业发展和提升人类生活质量的原动力。

强化成果 促进数字合作

当青石板连接起信息“高速公路”，数字经济发展犹如插上腾飞之翼。

中国信息通信研究院近日发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年中国数字经济规模达39.2万亿元，占GDP的38.6%，保持9.7%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

随着互联网应用和服务的广泛渗透，我国逐步构建起数字社会新形态：8.88亿人看短视频、6.38亿人看直播，短视频、直播正成为新的生活方式；8.12亿人网购、4.69亿人叫外卖，购物方式、餐饮方式发生明显变化；3.25亿人用在线教育、2.39亿人用在线医疗，在线公共服务进一步便民利民。

专家表示，今年上半年，互联网进一步发挥支撑引领的作用，成为未来产业的核心引擎和构建新发展格局的重要力量。

9月26日，嘉宾出席2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式。新华社记者 黄宗治 摄

疫情大背景下，与会嘉宾对合作的需求显然比以往更为迫切。作为世界互联网大会的老朋友，卡巴斯基大中华区总经理郑启良仍充满期待，“我们始终认为世界互联网大会是信息安全领域在国内最大、最重要的活动，在这里能看到很多新政策、新科技。”今年除了继续关注数字安全治理外，郑启良想寻找更多合作机会。

“世界互联网大会不仅是展示自身竞争力的平台，更是寻求合作共赢的窗口”“希望搭建关于数据治理的国际合作平台，建立统一的国际规则和数字治理体系”“世界互联网大会既是一个全球性的盛会，也是一个企业参与和分享互联网发展的重要窗口”……与会者的心声，展现了企业借力世界互联网大会共享数字经济发展机遇的心愿。

数字文明的新时代，是一个机遇无限的时代，也是一个加速创新、不断变革的时代。从散发新锐气息的产品展示，到畅想未来的高端对话；从充满真知灼见的智慧碰撞，到代表世人心声的共识达成……2021世界互联网大会不仅见证美好现在，还能预见更好未来。

静水深流的千年古镇，互联网大潮在此奔流不息。数字化发展的东风劲吹中国大地，互联网时代的精彩正在持续书写。枕水而生、触“网”愈盛的千年古镇，正以自信而充满活力的姿态，迎接着世界的聚焦。

(责编：赵竹青、陈键)