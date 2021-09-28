原标题：直击贵阳工博会：工控安全赛场“大比拼”

9月26日，在第二届贵阳工业博览会上，由贵州省工业和信息化厅、国家工业信息安全发展研究中心联合主办的工控安全精品项目竞演赛（以下简称竞演赛）活动在贵阳举办。

比赛现场，围绕工控安全、工业互联网安全、工控靶场建设、区块链等内容，十项精品项目的演讲代表依次登台展示了各自的项目及应用情况。

据介绍，活动旨在以竞演的方式聚焦工业信息安全前沿问题和发展趋势，引导社会力量积极参与，推动工业信息安全技术集成创新、产业快速发展、成果深度应用。

最终，结合技术、投资和现场人气等指数情况，根据专家组最终评议结果，江苏亨通工控安全研究院有限公司代表队获得一等奖，北京启明星辰技术有限公司代表队和浙江木链物联网科技有限公司代表队获得二等奖，博智安全科技股份有限公司、健信科技、杭州宇链科技有限公司代表队获得三等奖。

主办方表示，活动力求探索工控安全发展的新技术、新模式、新业态，打造业界创新创业赛事品牌，成功搭建项目、技术、人才和资本合作平台，为工业信息安全共享共赢贡献力量。

(责编：赵竹青、陈键)