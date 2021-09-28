人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国将研究制定自贸试验区跨境服贸负面清单

2021年09月28日19:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月28日电（记者于佳欣）商务部自贸区港司副司长陈洪28日表示，在实施好海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单基础上，商务部将根据部署研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单，在更大范围推动服务贸易自由化，提升我国整体开放水平。

　　商务部于当日召开自贸试验区相关专题新闻发布会，陈洪在谈及下一步自贸试验区改革开放时作出上述表示。2020年9月，国务院印发了北京、湖南、安徽自贸试验区总体方案和浙江自贸试验区扩展区域方案，至今约一年时间。

　　陈洪介绍，截至目前，方案确定的423项改革试点任务已实施363项，总体实施率超85%，通过在更大范围、更广领域、更深层次改革探索，激发了高质量发展内生动力，开放水平不断提升，示范引领作用逐步发挥。

　　陈洪表示，接下来，商务部将在提升开放水平、推进制度创新、推动高质量发展、服务国家战略等方面持续发力，努力建设具有国际影响力和竞争力的自由贸易园区。

　　不久前举办的2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上，中方提出将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。

　　陈洪说，在提升开放水平方面，商务部将进一步加大开放压力测试力度，深入推进制度型开放，包括继续压减自贸试验区外资准入负面清单，根据部署研究制定自贸试验区跨境服务贸易负面清单等。

　　在深入推进制度创新方面，将聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点，持续推动向自贸试验区下放更多省级经济管理权限。

　　陈洪还表示，商务部将推动自贸试验区立足资源禀赋，壮大战略性新兴产业和现代服务业，形成更多增长点、增长极，并在服务和融入“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展、长三角区域一体化发展等重大战略方面发挥重要支点作用。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部