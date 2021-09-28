原标题：多地多部门多举措保电力供应

新华社北京9月28日电（记者戴小河）近日，全国多地相继发布有序用电或限电通知，多地多部门出台措施紧急应对，合理统筹用电，确保有序用电的精准化、精细化，保民生、保安全、保重点，保障经济发展和社会稳定。

按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局近期有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题，指导地方和企业落实能源保供各项举措，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

眼下，东北三省将进入采暖季，煤炭需求量剧增。

25日，东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式在京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

国家发展改革委近日向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。

国家电网有关负责人告诉记者，将综合施策、多措并举，强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并；统筹调配资源，发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力；加强用电情况监测，做好居民生活用电保障，服务好用户，回应好关切；严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，维护供用电秩序稳定；加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

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