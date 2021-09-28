人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

多地多部门多举措保电力供应

2021年09月28日21:28 | 来源：新华网
小字号
原标题：多地多部门多举措保电力供应

　　新华社北京9月28日电（记者戴小河）近日，全国多地相继发布有序用电或限电通知，多地多部门出台措施紧急应对，合理统筹用电，确保有序用电的精准化、精细化，保民生、保安全、保重点，保障经济发展和社会稳定。

　　按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局近期有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题，指导地方和企业落实能源保供各项举措，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

　　眼下，东北三省将进入采暖季，煤炭需求量剧增。

　　25日，东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式在京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

　　国家发展改革委近日向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。

　　国家电网有关负责人告诉记者，将综合施策、多措并举，强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并；统筹调配资源，发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力；加强用电情况监测，做好居民生活用电保障，服务好用户，回应好关切；严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，维护供用电秩序稳定；加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部