人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

税务总局：两名带货主播涉嫌偷逃税被立案检查

2021年09月29日06:28 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网客户端北京9月28日电(记者 李金磊)记者28日从国家税务总局获悉，近期，税务部门在“双随机、一公开”抽查中，通过税收大数据分析发现，有两名主要从事电商和直播带货的网络主播涉嫌通过隐匿个人收入、改变收入性质等方式偷逃税款。

资料图。中新社记者 张斌 摄

2021年9月，国家税务总局驻上海特派员办事处统筹协调浙江、广西等地税务部门，依法对这两名主播及相关企业进行立案检查。

检查发现，两名主播均涉嫌违规将个人收入转变为企业经营收入，进行虚假申报少缴个人所得税，涉税金额较大。

目前，案件正在检查之中，对于查实的偷逃税行为，税务部门将依法严肃处理并予以曝光。

下一步，税务部门将深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，结合正在开展的文娱领域税收综合治理，持续加大“双随机、一公开”抽查力度，联合有关部门严厉查处和打击各类恶意偷逃税行为，切实保障国家税收安全，维护守法纳税人的合法权益，推动构建公平有序的税收营商环境。（完）

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
绿色产品认证与标识宣传周启动 超千家企业已获颁绿色产品证书
　　人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，主题为“用绿色产品·享低碳生活”的2021年全国“绿色产品认证与标识宣传周”27日在京启动。 在启动仪式现场，市场监管总局认证监管司相关负责人介绍了中国绿色产品认证与标识体系建设实施情况和“十四五”期间工作规划。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部