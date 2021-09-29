本报鄂尔多斯9月28日电 （记者张枨）28日，以“碳达峰·碳中和 共建人与自然生命共同体”为主题的第八届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市开幕，全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢以视频方式发表致辞。

万钢在视频致辞中指出，中国作为全球荒漠化防治的重要力量，始终坚定不移地走“生态优先，绿色发展”之路，土地荒漠化和沙化趋势得到扭转，并涌现出了内蒙古库布其等一系列绿色奇迹。面向未来，应持续强化创新能力，加速库布其经验推广。

据悉，库布其国际沙漠论坛作为全球唯一以防荒治沙科技与产业发展为主题的大型国际论坛，已成为推动荒漠化治理和生态修复、助力实现全球防治荒漠化公约目标的重要平台。自2007年创办以来，每两年举办一届。

本届库布其国际沙漠论坛采取“线上+线下”相结合的办会形式，外方嘉宾以线上参会为主。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 06 版）

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