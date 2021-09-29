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全国“诚信兴商宣传月”活动启动

2021年09月29日06:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口9月28日电  （记者朱荣鹏）以“讲好诚信故事，弘扬诚信文化”为主题的2021年全国“诚信兴商宣传月”活动28日在海南省海口市启动，旨在加强诚信兴商宣传、塑造新时代商务诚信文化，为打造优良营商环境、促进经济高质量发展提供有力支撑。启动仪式上，全国2021年“诚信兴商十大案例”发布，案例代表联合发出了诚信经营倡议。

　　据介绍，今年“诚信兴商宣传月”活动期间，各地各部门将开展形式多样的宣传活动，共同传播正能量，营造诚实守信的社会环境。商务部将举办“诚信兴商宣传月”活动主题展和小微企业信用融资研讨活动，最高人民法院等部门将组织开展“司法公信”“信用交通”“诚信经营激发文旅市场活力”“着力构建安全、诚信的进出口营商环境”“依法诚信纳税”“放心食品超市自我承诺”“诚信兴商、金融相伴”“诚信赢未来、贸易新发展”“全国企业诚信建设”“守护安全、畅通消费”“扶持中小生产企业提升市场能力计划”等主题宣传活动。

　　“诚信兴商宣传月”活动由商务部会同中央宣传部、中央网信办、国家发改委等19个部门共同举办，今年是连续开展的第十七年。活动实现了宣传教育的经常化、制度化，推动了各行业、各领域形成诚信公约，有效弘扬了诚信理念、诚信文化和契约精神，在提高全社会诚信水平等方面发挥了积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 07 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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