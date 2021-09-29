本报记者 程 龙 冯学知

9月27日，香港特区政府发布回归以来首份营商环境报告，有针对性地回应国际社会特别是国际在港投资者的关切，全面展示了香港由乱转治之后的良好营商环境和光明发展前景。多名内地和香港专家学者就此接受记者采访表示，“一国两制”是香港营商环境的最大优势。制定实施香港国安法、完善香港选举制度，有力维护了香港社会稳定和营商环境，香港长期形成的显著优势依然稳固，未来发展空间不可限量。

“香港特区政府发布营商环境报告表明，香港营商环境不由那些反中乱港和抹黑污蔑的人说了算，而是由投资者、商家等市场主体说了算。报告以详实的数据、清晰的事实，有力证明了香港国安法颁布实施之后的香港让各国投资人更有信心。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说，“修例风波”期间，香港“黑暴”横行严重冲击经济民生、践踏法治精神，给香港营商环境带来很大冲击和负面影响。中央政府及时出手，制定实施香港国安法、完善香港选举制度，让香港恢复良好秩序、重回发展正轨，营商环境更加健康稳定。因此可以说，中央的支持是香港战胜困难风险挑战的最坚强后盾，“一国两制”是香港营商环境最大的优势。

中国宏观经济研究院副研究员张燕认为，香港营商环境报告的发布具有重要的现实意义。报告用一系列客观事实证明了香港经济社会雄厚的底子和强大的韧度，向国际社会传递了香港发展势头强劲的积极信号，进一步增进了各界对香港可持续发展的强大信心，有利于更多国际投资者充分了解香港、抓住香港发展机遇。特别是在国家“十四五”规划实施和粤港澳大湾区建设带动下，香港不断迎来发展新机遇，将持续巩固提升自身竞争优势，为各国投资者带来更多商机。

“在完成新一届选委会选举之后，香港特区政府发布这份报告，以回应外界对香港营商环境的误解、偏见和抹黑，非常及时。”中国银行（香港）有限公司经济及政策研究主管王春新分析认为，从国际经验看，营商环境内容主要包括3个方面即“安全、方便、效益”。就安全而言，香港国安法的出台让香港社会由乱转冶，为投资者的资金安全和人身安全提供了保证，排除了国际投资者极为重视的营商环境不确定性因素；就方便而言，一方面完善选举制度，排除了立法会故意“拉布”等干扰，有助于审议通过方便营商的各种立法，另一方面香港和内地互信提升，使两地贸易、投资和金融运作更加顺畅；就效益而言，香港融入国家发展大局，更好地抓住国家“十四五”规划、粤港澳大湾区建设等重大机会，将给投资者带来更多实实在在的共同利益。

“香港国安法和新选举制度的实施，为香港的‘再出发’创造了更稳定的社会环境、政治环境。”香港经济学家、丝路智谷研究院院长梁海明认为，香港是国际金融中心和国际商业枢纽，加上国家“十四五”规划、国内国际双循环战略以及粤港澳大湾区建设给香港带来的巨大机遇，国际投资者对香港未来的营商环境仍然充满信心。对于国际投资者而言更为重要的是，可以通过投资在港交所上市的内地企业，分享中国内地经济稳步发展所带来的巨大红利。

“在‘一国两制’方针和‘爱国者治港’原则下，香港政治、社会和营商环境都更加安全、稳定，有利于经济民生各方面稳步向好发展。”香港中律协创会会长陈曼琪表示，捍卫国家主权、安全和发展利益是进一步提升香港国际营商环境的基石。“一国两制”是香港营商环境的最大优势，也是香港作为国际法律和解决争议服务中心的独特优势。香港可进一步提升强化国际营商环境法律建设，有效抵御各种国际性的风险和挑战。

华泰金融控股（香港）有限公司首席执行官王磊表示，香港国安法的实施及完善香港选举制度的新实践，有力地维护了香港社会的繁荣稳定和良好的营商环境。香港营商环境报告的发布对此提供了系统性、客观性的事实支撑，再次印证了香港作为国际金融中心的地位坚如磐石。香港拥有“一国两制”独特优势，相信在不断融入国家发展大局的过程中，香港将拥有无限发展机遇。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 13 版）

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