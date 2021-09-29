本报记者 刘志强 丁怡婷

9月20日，全球第五个环球影城主题公园——北京环球度假区开园，不少游客第一时间“打卡”。别具特色的游乐设施、文旅建筑背后，凝聚着中国建设者们的智慧和汗水。

走进“侏罗纪世界努步拉岛”，一座高49米的假山十分惹眼。“假山表面形态各异，涉及25种施工专业。我们最初拿到的只有一张概念图，前期工程设计压力很大。”中建二局华东公司项目经理邢义志详细介绍了施工过程：首先制作“皮肤”，根据概念图搭建出基本轮廓，再手工制作假山模型，随后利用3D扫描及数字雕刻技术，推算出假山表皮数据；接着搭建“骨骼”，中建二局安装公司项目团队多次进行计算机模拟预拼装实验，将近万根构件切分为300多个小单元，逐一安装；最后，搭建具有复古风格的建筑外墙。

游乐设施是主题乐园的招牌，既让游客享受刺激体验又保证安全是关键。环球度假区中最惊险的项目——霸天虎过山车，由中冶集团上海宝冶承建。“要使过山车在4.5秒的时间内安全又快速地达到104公里时速，就必须让它在平滑如镜的轨道地面上运行。为此，立柱、轨道安装精度须控制在1毫米内，立柱的旋转角度须控制在正负0.33度之间。”上海宝冶国际工程公司副总经理宋世岩说，项目实施过程中，他们通过先进的测量和高超的质量控制工艺，打造出高精度超平轨道地面，一次性通过验收。

结合声、光、电、自动控制等技术，打造沉浸式游玩新模式，也是主题乐园的魅力所在。上海宝冶的项目团队历经半年梳理研究，完成了功能完整、联动合理的电气系统施工图。他们还克服多专业交叉施工等困难，运用BIM（建筑信息模型）三维建模技术等，顺利完成骑乘游艺、演艺监视、主题灯光、智能建筑管理等系统的联动调试应用，实现声光电效果的有机结合。

从高水平的智慧建造到高水准的质量控制，一项项创新成果、亮点工程令人自豪——

中建一局承建的“功夫熊猫盖世之地”，地埋管线标高复杂、管道分层较多，电气管线埋入地下长达7.5万米。为破解难题，项目团队采用智能放线机器人，结合全三维模型深化设计，直接在现场进行精确定位，施工定位精度可达到0.1毫米，节省了大量时间和成本。

“小黄人乐园”中，高7.4米、面积170平方米的粉红色“奶昔杯”由中建二局装饰公司打造。为了让这个双曲面造型建筑的平整度和光泽度达标，施工团队一个月内调整了10版施工方案，通过建模技术展开深化设计，使抹灰的整体厚度控制在40至45毫米。

由中冶建研院承建的辉煌剧院是园区内最大、景观造型最为复杂的剧院，可同时容纳1561名游客。剧院风格气魄宏伟，结构错落分明，细节精巧微妙，充分展现了中国古典建筑之美。

“主题公园建设是个系统工程，涉及创意规划、设计、施工、管理、运维等专业和学科，标准要求高、建造难度大、交叉协同作业多。”中冶建研院董事陆贻杰表示，近年来，中国建造的综合实力越来越强，为各地主题公园建设提供了有力保障，“从前期的创意规划设计，到建设阶段的主题材料研发、音视频系统集成、机电设备安装等，中国企业已经具备了大型主题公园建设的全产业链能力。”

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)